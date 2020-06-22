الردياتير النحاس أو الألومنيوم | تعرف على الافضل للسيارة

يتعرض الردياتير للتلف مثله مثل باقي اجزاء السيارة ومن الأسباب التي تؤدي إلى تلف الردياتير حدوث ثقب به او استخدام المياه العادية فهي تضره اشد ضرر وتؤدي الي تراكم الصدأ بداخله مما يعوق حركة المياه فيه و يؤثر علي كفاءته.





عندما تحتاج شراء ردياتير جديد لسيارتك ستجد نوعين الردياتير النحاس والردياتير الألومنيوم، وهنا يقع كثير من السائقين في حيرة لعدم معرفة المناسب منهما للسيارة خصوصا ان مصر تعتبر من البلاد الحارة فتصل درجة الحرارة الي اعلي من 40 درجة مئوية.





يجب اولا اختيار سائل تبريد مناسب للسيارة و الابتعاد كل البعد عن المياه العادية ووجد خبراء السيارات ان الردياتير الافضل الألومنيوم لانة يتميز بقدرته الفائقة في التخلص السريع من الحرارة المرتفعة علي عكس الردياتير النحاس الذي يحتفظ بالحرارة مدة اطول .

