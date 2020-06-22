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فن

فى عيد الأب .. لينا الفيشاوي تتجاهل والدها وتوجه رسالة مؤثرة الى جدها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:35 م
لينا احمد الفيشاوى
لينا احمد الفيشاوى
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أحمد إبراهيم
نشرت لينا أحمد الفيشاوى ، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، وتحديدا عبر خاصية استورى ، وجهت خلاله رسالة الى جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوى. 

وقالت لينا :"عيد أب سعيد يا جدو.. أتمنى أن تكون بخير، أحبك كثيرا وأود لو احتضنتك لأخبرك عن مدى اشتياقي لك كثيرا".

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وتتجاهل لينا الفيشاوى والدها فى عيد الاب وتعتبر جدها هو والدها من خلال رسالتها المؤثرة له. 

يذكر ان هناك خلافا حادا بين لينا ووالدها الفنان احمد الفيشاوى وصل الى ساحات القضاء منذ فترة طويلة بسبب امتناعه عن دفع النفقة الخاصة بها. 

وكانت رفعت لينا قضية على والدها احمد الفيشاوى وحكم فيها بحبس والدها عاما فى حالة عدم دفعه نفقتها. 
فى عيد الأب .. لينا الفيشاوي تتجاهل والدها وتوجه رسالة مؤثرة الى جدها
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