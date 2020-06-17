بعد إثارتها للجدل بصور مثيرة.. أغرب إطلالات لينا احمد الفيشاوي على إنستجرام..شاهد

أثارت لينا احمد الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، جدلا كبيرًا واسعًا بعد نشرها صورا جريئة عبر صفحتها بإنستجرام بفستان أسود مفتوح، ولم تكن المرة الأولى التي تثير لينا احمد الفيشاوي الجدل بسبب صورها وملابسها المثيرة.
وكانت أثارت لينا احمد الفيشاوي الجدل من قبل بنشر صور جريئة فيما قبل ذلك ظهرت بدون ملابس بالجزء العلوي.
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ودائما تعتمد لينا احمد الفيشاوي في ملابسها علي التصميمات الأوروبية الكاجوال المفتوحة والبناطيل المقطعة كما لها بعض الصور بملابس أنثوية مثيرة وجريئة بعضها شفاف.
وكانت آخر جلسة تصوير نشرتها لينا أحمد الفيشاوي بفستان قصير جدا وتجلس وترفع ساقيها لأعلي علي كرسي مما جعلها مثيرة للجدل ، كما تعتمد لينا ارتداء الهوت شورت على الجواكت الشتوية في الشتاء وغيرها من الإطلالات الغريبة والمثيرة للجدل.
ننشر هنا أبرز إطلالات لينا الفيشاوي التي اثارت الجدل عبر صفحتها على السوشيال ميديا..