AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إثارتها للجدل بصور مثيرة.. أغرب إطلالات لينا احمد الفيشاوي على إنستجرام..شاهد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:10 ص
لينا احمد الفيشاوي
لينا احمد الفيشاوي
Advertisements
آية التيجي
أثارت لينا احمد الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، جدلا كبيرًا واسعًا بعد نشرها صورا جريئة عبر صفحتها بإنستجرام بفستان أسود مفتوح، ولم تكن المرة الأولى التي تثير لينا احمد الفيشاوي  الجدل بسبب صورها وملابسها المثيرة. 

وكانت أثارت لينا احمد الفيشاوي الجدل من قبل بنشر صور جريئة فيما  قبل ذلك  ظهرت بدون ملابس بالجزء العلوي. 


ودائما تعتمد لينا احمد الفيشاوي في ملابسها علي التصميمات الأوروبية الكاجوال المفتوحة والبناطيل المقطعة كما لها بعض الصور بملابس أنثوية مثيرة وجريئة بعضها شفاف.

وكانت آخر جلسة تصوير نشرتها لينا أحمد الفيشاوي بفستان قصير جدا وتجلس وترفع ساقيها لأعلي علي كرسي مما جعلها مثيرة للجدل ، كما تعتمد لينا ارتداء الهوت شورت على الجواكت الشتوية في الشتاء وغيرها من الإطلالات الغريبة والمثيرة للجدل.

ننشر هنا أبرز إطلالات لينا الفيشاوي التي اثارت الجدل عبر صفحتها على السوشيال ميديا..
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
لينا احمد الفشاوي لينا احمد الفشاوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لينا الفيشاوي بإطلالة عصرية على إنستجرام.. صور

تصدرت التريند بفستان أبيض .. 10 إطلالات جريئة لـ هيا مرعشلي.. شاهد

بفستان أسود قصير.. لينا الفيشاوى فى جلسة تصوير مثيرة| شاهد

بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا

نشرة المرأة.. هؤلاء المرضى أكثر عرضة لـ كورونا.. صور مثيرة للجدل لـ لينا الفيشاوى.. هل تحمى نزلات البرد من كورونا؟.. وصفات جمالية جديدة

ترشيحاتنا

جوزي مفلس.. زوجة أمام محكمة الأسرة: عايزة أتطلق علشان أتجوز حبيب عمري

بعد وفاتها.. كوثر رمزي الفنانة الوحيدة الشاهدة على مقتل ذكرى

6 فواكه مهملة تساعد على زيادة قدرة جهازك المناعي

ارتفاع قياسي.. البرازيل تسجل نحو 35 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بسعة 20 ألف مشجع.. الانتهاء من استاد قناة السويس الجديدة نهاية العام.. فيديو

مصاب بالسكري..أصغر عريس بالجوف السعودية يكشف سنة الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغيرات ضخمة يشهدها السوق المصري

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

تركته داخل سيارة ساخنة للعب القمار.. طفل 5 أعوام يلقى مصرعه بسبب إهمال جدته