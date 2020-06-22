إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة..صور

شهد طريق حوش عيسى دمنهور حادث تصادم مروع تسبب فى إصابة 13 شخصًا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور،باماكن متفرقة بالجسم،اثر وقوع حادث تصادم،بين سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص في





وذلك بمدخل مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ إجراءات العلاج اللازم.





تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى،يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى واخرى ميكروباص وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين

إصابة كل من:





"عبده محمد عبده"٢٥ سن،و" محمد عبد العال عبد العال" ٤٥ سنة،و" فاتن عبد العاطى عبد المنعم" ٢٥ سنة،و "اشرف عبد الصادق حمدان" ٤٩ سنة،و" إبراهيم حسن مصطفى" ٥٢ سنة،و" ايمن سعيد كمال" ٤٠سنة،و" كرم نعيم محمد علام" ٣٠ سنة،و"سعيدة فرج ابراهيم عبد الرحيم" ٢٥ سنة،و"صباح مصطفى ابراهيم" ٥٣ سنة.









كما نتج عن الحادث إصابة " صبحيه خميس حسن" ٥٠ سنة،و"صابرين خميس حسن" ٣٧ سنة،و" مصطفى حسين عبد الله "١٠ سنوات،و" حنان محمد عبد المنعم ٣٥ سنة،وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ إجراءات العلاج اللازم.





وجارى عمل الاسعافات الاوليه و الأشعة و الفحوصات الطبية اللازمة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







