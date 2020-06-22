بعد تحذيرات الصين من تناول السمك لتسببه في انتشار كورونا.. خبراء: الأسماك في مصر آمنة.. و«الفلاحين»: لدينا اكتفاء ذاتي ولا نحتاج لاستيرادها

الفلاحين: لدينا اكتفاء ذاتى من الأسماك ولا نحتاج لاستيرادها
معهد صحة الحيوان: الأسماك المصرية آمنة سواء المحلية أو المستوردة
صحة الحيوان: نفحص جميع المنتجات واللحوم المستوردة من الخارج
حذرت الصين سكان بكين من تناول سمك السلمون أو شراء المأكولات البحرية المستوردة، وأغلقت سوق الأسماك وأوقفت شحنات السلمون المستوردة بعد الشكوك أن يكون السلمون المستورد السبب في انتشار كورونا في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، رصد "صدى البلد" التقرير التالي لرصد آراء الخبراء فى وقف استيراد الأسماك من الخارج، وكيفية التمييز بين الأسماك الصالحة والفاسدة.
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فى البداية ، أكد الدكتور عصام إبراهيم، وكيل معهد الصحة الحيوانية، أن كل الأسماك المستوردة من الخارج والمواد الغذائية يتم فحصها للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، ومن جميع الأمراض والفيروسات الأخرى، وذلك منذ بداية شهر مارس كخطوات استباقية.
وقال "إبراهيم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن جميع العينات التى تم فحصها بالمعهد جاءت نتائجها سلبية، مضيفا أن الأسماك فى مصر آمنة من كورونا سواء المحلية أو المستوردة، وبالتالى لا توجد فيروسات بسمك التونة والسلمون.
ولفت وكيل معهد صحة الحيوان إلى أن "ما حدث بداية من مارس يؤكد أن المعهد يعمل بشكل سليم، حيث اتخذنا احتياطنا منذ البداية ونقوم بفحص جميع العينات الواردة قبل دخولها إلى مصر، وذلك بناءً على تعليمات من هيئة آمن وسلامة الغذاء والحجر البيطري".
وأضاف أنهم يتخذون جميع الإجراءات الاحترازية فى فحص الواردات القادمة من الدول الأخرى أيا كان منشأها، موضحا أن ما ينطبق على الأسماك ينطبق أيضا على اللحوم والدواجن المستوردة.
وأوضح أنه بجانب كل ذلك يتم تشديد الرقابة على الأسواق لفحص العينات بها، والتى يتم التأكد من فسادها يتم تحريزها وإصدارها.
فيما طالب الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بتعليق استيراد كافة أنواع الأسماك المجمدة ، لافتا أنه وبعد انتشار المخاوف من ارتباط انتشار وباء كورونا بأسماك السلمون المستوردة وبعد ورود بعض التقارير العلمية التي أثبتت احتمالية أن يعيش فيروس كورونا الأسطح الأغذية المجمدة لمدة تصل ل3 أشهر فانه من الضروري التوقف عن استيراد كافة أنواع الأسماك كإجراء احترازي لمنع انتشار وباء كورونا .
وأضاف ابوصدام اننا لسنا بحاجه ماسه لاستيراد الأسماك المحفوظة حاليا فمعظم الأسماك المستوردة تطلب في أعياد شم النسيم ، إنتاجناالمحلي يقارب مليون و900 الف طن أسماك سنويا وتعد مصر الدولة الأولى إفريقيا والثانية عالميا في إنتاج الأسماك .
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وتابع قائلا :" لا يتعدي الاستهلاك المحلي 2مليون طن سنويا ،ويمكننا بسهوله تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك إذا اوقفنا تصدير الأسماك ، واستكمال مخطط الإنتاج السمكي".
وأوضح "نقيب الفلاحين" أن مصر تصدر الاف الاطنان سنويا من أسماك الدنيس والقاروص واللوت وأنواع أخري إلي بعض الدول الأوربية والعربيه وتستورد اسماك الرنجه والسردين والسلمون والماكريل .
وأكد على تحقيق مصر نجاحا كبيرا في الفتره الاخيره في انتاج الاسماك من المزارع السمكية وقلصت الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك إلي ما يقرب من15%
وفى نفس السياق ، رصد "صدى البلد" التقرير التالي من معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة لاستطلاع علامات فساد الأسماك.
علامات سلامة الأسماك :
- لابد أن تكون رائحة الأسماك طازجة ولا توجد بها رائحة تعفن
- يجب أن تكون الخياشيم حمراء
- العيون جاحظة وبراقة
علامات الأسماك الفاسدة بالأسواق :
تغير في الرائحة : بحيث تكون رائحة كريهة أو تعفن أو نشادر .
تغير في لون الخياشيم : بحيث تكون بنية
قوام لحم السمك: فلابد أن يكون متماسكا، ولا يتغير قوام اللحم من شاد ومتماسك إلى طري يخرج من العصير عند الضغط عليه مع سهولة انفصاله من العظم.
خصائص الأسماك المملحة الجيدة :
- أن تكون الأسماك بيضاء مائلة للاصفرار
- أن تكون السمكة متماسكة القوام
- الجلد ( سليم ، خالى من التشققات ، خالي من التجاعيد ، غير متهتك ) .
- اللحم (أحمر وردى ، غير متهالك ، متماسك) .
علامات فساد الأسماك المملحة :-
- تغير لون جلد «الأسماك المملحة المخللة» إلى لون بني .
-تكون عدسة العين في «الأسماك المملحة المخللة» شديدة العكارة.
- الجلد في «الأسماك المملحة المخللة» يكوم متجعد غروي زنخ.
- إذا عمل قطاع طولي بعضلات «الأسماك المملحة المخللة» وتبين أن بني محمر أو أحمر مزرق والرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك والطعم حلو لتكون الجلسرين.
-إذا مضي على تخليل «الأسماك المملحة المخللة» أكثر من عام يستوجب إعدامها