بعد تحذيرات الصين من تناول السمك لتسببه في انتشار كورونا.. خبراء: الأسماك في مصر آمنة.. و«الفلاحين»: لدينا اكتفاء ذاتي ولا نحتاج لاستيرادها

وفي هذا الصدد، رصد "صدى البلد" التقرير التالي لرصد آراء الخبراء فى وقف استيراد الأسماك من الخارج، وكيفية التمييز بين الأسماك الصالحة والفاسدة.

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فى البداية ، أكد الدكتور عصام إبراهيم، وكيل معهد الصحة الحيوانية، أن كل

الأسماك المستوردة

من الخارج والمواد الغذائية يتم فحصها للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، ومن جميع الأمراض والفيروسات الأخرى، وذلك منذ بداية شهر مارس كخطوات استباقية.