الشباب المصري ببورسعيد: ندعم الرئيس السيسي في أي تحرك دولي لحماية الأمن القومي

وأضاف "الرشيدي"، أن ما نشهده من خطوات فاعلة في الملف الليبي بحماية حدودنا المصرية يوضح مدى قوة الجيش المصري ورجاله وقاداته الحكيمة.



أبدى قيادات وأعضاء مجلس الشباب المصري ببورسعيد، كامل دعمهم للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأي تحرك دولي يحافظ على الأمن القومي لمصر.وقال سامي الرشيدي، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس ببورسعيد، إن القرارات التي تتخذها الدولة المصرية حاليًا في الشأن الخارجي للحفاظ علي الأمن القومي تؤكد علي ريادة مصر للمنطقة العربية والأفريقية.وأوضحت سالي علي، رئيس لجنة التنمية المستدامة بالمجلس في بورسعيد، أن زيارة الرئيس السيسي للمنطقة الغربية العسكرية وإشادته ببسالة القوات لهو أبلغ رد لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن المصري داخليًا أو خارجيًا.وأشارت مني خليفة، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بالمجلس في بورسعيد، إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل من خلال مشروعات داخلية وطفرة صناعية وعمرانية، أو علاقات خارجية مع الدول.