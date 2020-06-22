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فن

بكلمات مؤثرة.. شيكو يعزي أوس أوس في وفاة نجله

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:08 م
شيكو و اوس اوس
شيكو و اوس اوس
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ندى فكري
قدم الفنان شيكو الفنان واجب العزاء للفنان أوس أوس لوفاة نجلة نتيجة سقوطه في المنزل.  

وكتب شيكو عبر حسابه  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "ربنا يصبرك يا اوس اوس يا أطيب خلق الله، ربنا يصبرك و يصبر مامته و يعوض عليكم و يكون شفيع ليكم يوم القيامة...البقاء لله". 

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وتوفي الطفل الرضيع علي ابن الفنان أوس أوس، بعد  ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، خلال الساعات القليلة الماضية. 

وجاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل اثنين في الصندوق والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.
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