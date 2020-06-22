أخبار التوك شو.. حالات كورونا في امتحانات الثانوية.. سحر السوائل الدافئة.. المياه تنقطع 15 ساعة.. انحسار كورونا في الفيوم الأيام المقبلة

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والملفات الهامة ، اليوم الأحد ، خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى السطور الآتية:





قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشارى الطرق والنقل الدولى، إنه كان من ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية مجموعة كبيرة للربط بين محاور البحر الأحمر وأسيوط أو الصعيد بشكل هام، حيث تم تطويرها لتكون موازية لها.

وأضاف "نبيل" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن وجهة نظر القيادة السياسية هى ضرورة الإسراع فى المشروعات القومية وتنفيذها بدقة وجودة مطابقة للمواصفات الدولية.

وتابع أن العائد القادم من مشروعات الطرق القومية زيادة الوصول ل25% من المناطق وتخفيض أوقات الرحلات والربط بين المناطق الجغرافية والعمرانية المختلفة.





قال الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية للبحوث السكانية والاجتماعية، إن جائحة كورونا أثرت على العالم اجمع، لافتًا إلى أن الأنشطة السياحية تأثرت بجائحة كورونا بالإضافة إلى أن العمالة غير المنتظمة تأثرت بشكل كبير.

وأضاف عبد القادر،خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم إجراء أبحاث على أكثر من 4500 اسرة من شرائح مختلفة للتعرف على تأثير الجائحة عليهم، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية اعتمدت على الحصول على معلوماتها عن فيروس كورونا وخطورته من التيلفزيون المصرى بالإضافة إلى بعض الفضائيات.

وتابع أن أكثر القطاعات تأثرًا بفيروس كورونا السياحة، والتى توقفت تمامًا خلال الفترة الأخيرة بسبب غلق المجال الجوى مما أدى إلى الركود فى هذا القطاع، منوهًا بأن العمال فى هذا القطاع تأثروا وتأثر دخلهم.





قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة: إن إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يقلل من احتمالية العدوى، وإذا انتقلت العدوى تكون بسيطة.

وتابعت هناء سرور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العزل المنزلي هام جدا، وإذا تم تطبيقه بصورة سليمة ستتحسن الأمور سريعا، منوهة بأنه يجب أن تكون غرفة العزل جيدة التهوية، ولا ينصح بتشغيل التكييف بها.

ونصحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، المصابين بشرب 3 لتر مياه يوميا، وتناول العسل والليمون وحبة البركة، منوهة بأن شرب السوائل الدافئة يقلل من لزوجة الفيروس في الجهاز التنفسي، وسرعة التخلص منه.





قال تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بالبحر الاحمر، إن المحافظة بدأت بتوعية المواطنين فى الفترة الاخيرة بضرورة الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى انه تم اطلاق حملة " اتخضر للأخضر" لحماية البيئة والحفاظ عليها.

وأضاف تامر كمال فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أنه تم تنفيذ العديد من الحملات للحفاظ على البيئة وتنظيف محميات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الفاعليات مستمرة ومستديمة ويتم التطهير بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وتابع أن البحر الاحمر موارده مختلفة تمامًا وتعتبر من أهم موارد العالم لأنه به شواطئ مميزة وأحياء بحرية وكائنات بحرية نادرة.





قال الدكتور مجدي الحناوي مستشار وزير التضامن للربط الشبكي، إن الربط الشبكى يعمل على تسهيل الحوار بين المواطن والوزارة وتلقى المواطن الخدمة بشكل جيد، لافتًا إلى أن كل فترة ينضم مواطنين جدد لبرنامج تكافل وكرامة للاستفادة منه.

وأضاف مستشار وزير التضامن، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الاولى، أن وزارة التضامن اطقت أول منصة للتواصل التفاعلي بين الوزارة والمواطنين، مؤكدًا أن المنصة تتواصل وتتابع مع المواطنين للتأكد من وصول الخدمة لمستحقيها.

وتابع أن المنصة تحل المشكلات التي تواجه المواطنين خلال تلقى الخدمة، موضحًا أن المنصة تتابع استلام كافة المواطنين البطاقات التى سيستفيدون منها ببرنامج " تكافل وكرامة".

وأشار إلى أن المنصة تخدم الرسائل القصيرة على الموبايلات العادية وليس شرطا ان يكون الموبايل حديث، مؤكدًا أن معظم الخدامات التى تقدمها وزارة التضامن ستخضع للمنصة لضمان تأدية الخدمة بشكل جيد.

وأردف أن المرحلة الثانية من الخدمة سيتم ارسال رسائل صوتية للمستفيدين، ولكن المرحلة الأولى تتوقف على رسائل العادية.





قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمسئول عن التأمين الصحي لطلاب الثانوية العامة، إن فرقهم الطبية كانت منتشرة في لجان الثانوية العامة؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومتابعة مدى الالتزام بها.

وأضاف ضاحي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنهم رصدوا في أول أيام الامتحانات، 3 طلاب مصابين بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن يستمروا بالعزل المنزلي حتى 27 يونيو، ولكنهم توجهوا للجان، وتم التعامل معهم، وتأجيل الامتحان لهم.

وأضاف أنهم رصدوا أيضا 3 طلاب مخالطين لحالات إيجابية، وتم تأجيل الامتحان لهم، فضلا عن رصد 29 طالبا حرارتهم مرتفعة، وعليهم بعض أعراض الإصابة وتم تقييمهم طبيا، وبعضهم تم وضعه في غرف العزل، وبعضهم تم نقلهم لمستشفيات العزل بسيارة إسعاف.





قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمسئول عن التأمين الطبي لطلاب الثانوية العامة، إنهم لم يرصدوا أي حالات لعدم التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية داخل لجان الثانوية العامة، مضيفا أنهم تأكدوا أنه لا يوجد أي لجنة من اللجان عدد الطلاب بها أكثر من 14 طالبا.

وتابع محمد ضاحي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الـ 29 طالبا الذين تم اكتشاف ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا عليهم، بعضهم أدى الامتحان في لجان منفردة، والذين تم نقلهم للمستشفيات سيحضروا تقرير معهم لتحديد هل يستكملوا الامتحانات، أم سيتم التأجيل للدور الثاني.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمسئول عن التأمين الطبي لطلاب الثانوية العامة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تم نقلهم إلى مستشفيات بسيارات الإسعاف بلغ 20 طالبا، مضيفا أن كل مستشفيات مصر التابعة لوزارة الصحة يمكنها استقبال أي حالة مرضية بين طلاب الثانوية العامة.





قال الدكتور احمد الانصارى ، محافظ الفيوم ، إن المحافظة لها طبيعه خاصة فهى اقرب المحافظات للقاهرة الكبرى و عدد العمالة من الفيوم وكافه مدنها الوافدين للقاهرة الكبرى كبير جدا والتوطين السكانى فيها كبير جدا وذلك ادى الى ارتفاع عدد الحالات بها.

واضاف " الانصارى " ، من خلال حواره ببرنامج " صباحك مصرى "، المذاع على فضائية " ام بى سى مصر 2 " ، أن المرض انتشر فى المدن ذات الكثافة السكانية العالية، منوها الى ان حاليا قمنا بعمل تعديل للخطط والتعاون مع وزارة الصحة لعمل مستشفى عزل داخل المحافظة وتجهيز كافه المستشفيات الجامعى و الخاصة للتعاون مع حالات كورونا واستمرار المتابعة الدقيقة من كافه الاجهزة.

واشار الى أن معدل الاصابات فى انخفاض الان ، وينحصر المرض خلال الايام القادمة فى المحافظة لتشديد الرقابه فى اماكن التجمعات مثل الاسواق والبنوك والعماله غير المنتظمة واماكن صرف المرتبات .





قال محمد صلاح، المتحدث باسم شركة مياة الشرب، إنه سيتم قطع مياة الشرب غدا الثلاثاء بمنطقة القاهرة لمدة 15 ساعة، وتخصيص الخط الساخن 125 لتوفير سيارات المياة للمناطق المتعثرة.

وأضاف محمد صلال، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج ، صباحك مصر، المذاع على فضائية ، ام بى سى مصر 2 "، إن اماكن انقطاع المياة بمنطقة شارع الشركات بالزاوية الحمراء والاميرية وعزبة العقاد وشارع ترعة الجبل وميدان روكسى ومتفرعاته وشارع اسماعيل الرمل ومتفرعاته والمرغنى ومتفرعاه .

وأشار المتحدث باسم شركة مياة الشرب، إلى أن مياه الشرب سيتم انقطاعها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعه 12 مساءً، وذلك نتيجة لتحويل أحد خطوط المياة بقطر 1000 ملى بشارع الكابلت بالمطرية .





قال المهندس اشرف عفيفى ، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ، إنه بمجرد ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا بدأ الجميع فى محاولة إيجاد حلول لتقليل انتشار الفيروس بين افراد المجتمع .

واضاف " عفيفى " خلال حواره ، ببرنامج " صباحك مصرى " ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 "، أن بعض الدول بدأت فى فكرة استخدام الكمامة القماش ، ومن اولى الدولى كانت فرنسا .

وأشار رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ، إلى أن فرنسا أصدرت بعض الاشتراطات فى تصنيع الكمامة القماش ، منوها الى ان منظمة الصحة العالمية أصدرت بعض التعليمات مؤخرًا عن كيفية تصنيع الكمامة القماش.





قال المهندس احمد العربي، معاون رئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة، إن مشروع وزارة الاسكان والتعمير في العاصمة الادارية الجديدة بالمنطقة الثالثة بالمرحلة الاولى يعد واحدا من المشروعات السكانية الكبرى المقامة على مساحة 1000 فدان تقريبًا ويتكون من 8 مجاورات تحتوي على 24 الف وحدة سكنية.

وتابع المهندس احمد العربي، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن الوحدات السكنية كاملة التشطيب وتتكون من مجموعة من الشقق ومنطقة فيلات، وتم توفير كل الخدمات من ناد ترفيهي وجامع وخدمات مركزية اخرى.

واوضح انه تم طرح 2000 وحدة سكنية في المرحلة الاولى وكانوا من المجاورة الاولى والسادسة والثامنة، ووصلت نسبة التنفيذ في الحي الى 85% وبدأ العمل على المشروع من 2016.



