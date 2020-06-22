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برلمان

مستقبل وطن ينفي التحالف مع الحزب المصري الديمقراطي في الانتخابات المقبلة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:58 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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عبد الرحمن سرحان
نفى المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، دعوة حزبه للتحالف مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدًا أن الحديث عن تحالفات انتخابية في الوقت الراهن سابق لأوانه.

وأكد المهندس حسام الخولي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تكوين تحالفات في الانتخابات القادمة يحتاج إلى وقت للدراسة، ولن يتم الإعلان عنها حاليًا، خاصة وأن تعديلات قانون مجلس النواب وإصدار قانون مجلس الشيوخ صادرة منذ أيام.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تكوين التحالف يرتبط بتقسيم الدوائر، وهي لم تقر إلى الآن، ومن الصعب الإعلان عن تحالف مع أي حزب آخر، دون أن يكون هناك تقسيم ومعرفة للدوائر الانتخابية.


وكان ذلك ردًا على ما أشيع حول إرسال حزب مستقبل وطن دعوة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لإقامة تحالف في انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

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