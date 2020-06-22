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محافظات

إزالة التعديات الواقعة على حرم شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:19 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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محمود زيدان
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملة استهدفت إزالة التعديات على حرم الشارع الرئيسي بامتداد شارع صلاح سالم أمام مزلقان الإنشاء والتعمير، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على حرم الشارع الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالف، والإزالة الكاملة لمخالفة التعدي على الشارع الرئيسي.

كما وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لجميع أصحاب المحلات المخالفة والمتعدية على حرم الطرق، والأرصفة بعاصمة المحافظة، مع الإزالة الفورية لأي أعمال تعدٍ، بالتنسيق والتعاون مع شرطة مرافق كفر الشيخ.

جاء ذلك بإشراف رضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وهيثم عطية، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، ومحمد صلاح، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورجال شرطة المرافق بكفر الشيخ، وفريق قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.

إزالة التعديات الواقعة على حرم شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور
إزالة التعديات الواقعة على حرم شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور
إزالة التعديات الواقعة على حرم شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور
إزالة التعديات الواقعة على حرم شوارع مدينة كفر الشيخ.. صور
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