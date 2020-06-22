تشكيل ميلان أمام ليتشي في الدوري الإيطالي





واستأنفت منافسات الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، بالمباريات المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين للكالتشيو.









في حراسة المرمى: دوناروما





خط الدفاع: كونتي - رومانيولي - كايير - ثيو هيرنانديز





خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسي - كاستايخو - هاكان تشالهانجلو - بونافنتورا





خط الهجوم: ريبيتش





وتنطلق المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم، في أولى مباريات الروسينيري في الدوري الإيطالي بعد العودة من التوقف.