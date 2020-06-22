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رياضة

تشكيل ميلان أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن ستيفانو بولي المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي ليتشي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستأنفت منافسات الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، بالمباريات المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين للكالتشيو.

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

في حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كونتي - رومانيولي - كايير - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسي - كاستايخو - هاكان تشالهانجلو - بونافنتورا

خط الهجوم: ريبيتش

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم، في أولى مباريات الروسينيري في الدوري الإيطالي بعد العودة من التوقف.
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