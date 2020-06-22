أمين "التعاون الإسلامي" يطالب الدول الأعضاء المانحة ومؤسسات التمويل بدعم السودان

تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعوة رسمية من رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان الذي ستستضيفه جمهورية ألمانيا الاتحادية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري في برلين.







