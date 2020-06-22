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أخبار العالم

أمين "التعاون الإسلامي" يطالب الدول الأعضاء المانحة ومؤسسات التمويل بدعم السودان

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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أ ش أ
تلقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعوة رسمية من رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان الذي ستستضيفه جمهورية ألمانيا الاتحادية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري في برلين.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمين العام أشاد بعقد المؤتمر بوصفه مبادرة مهمة لدعم الاقتصاد السوداني، وتحقيق التنمية المستدامة في السودان، مهيبا بالدول الأعضاء المانحة ومؤسسات التمويل الإسلامية المشاركة، تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان، بغية تمكينه من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك اتساقا مع القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، التي تؤكد على التضامن مع الحكومة الانتقالية في السودان ودعمها.
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