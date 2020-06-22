وزيري: تطبيق إجراءات قوية في المتاحف والمواقع الأثرية لعودة السياحة

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الإجراءات التي تتخذها الوزارة لعودة السياحة في المتاحف وللمواقع السياحية بمحافظات الجمهورية.









أضاف وزيري ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الاثنين، أن إجراءات فتح المتاحف في غاية الدقة ولا تهاون في هذا الأمر، لافتا إلى أننا نعمل على تطبيق إجراءات ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.









وتابع :"هنعقم الموقع الأثري قبل وبعد زيارة الوفود السياحية لها، وقياس درجات الحرارة للمترددين سواء من السائحين أو العاملين، ونعمل على تحقيق تباعد اجتماعي، والدخول بالكمامات".





أما بالنسبة للكشف الأثري في طريق الكباش، أكد أنه مع كل كشف أثري تأتي أهمية جديدة بشأن الحياة للعصور القديمة وللفراعنة، مشيرا إلى أن الآثار المصرية مبهرة للعالم أجمع.



