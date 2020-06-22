شاهد .. لحظة ظهور شبح أمام منزل أثار رعب ملاكه

التقطت إحدى الكاميرات المنزلية في إحدى المدن الأمريكية صورة لشبح بجسم أبيض مخيف يشبه البخار وهو يندفع عبر شارع مظلم أمام أحد المنازل.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم وصف الجسم الغامض بأنه "شبح" أو "ضباب شبح" بعد مشاركة لقطات كاميرا من قبل أحد رواد التواصل.





ويوضح الفيديو، شارع هادئ في سكون الليل ليظهر فجأة شبح في شكل ضباب ابيض يطوف أمام أحد المنازل.





اقرأ أيضا:

مشهد مرعب ومخيف .. شبح قطة يظهر في ذكرى وفاتها .. فيديو





وبين الفيديو أيضا، الجسم عديم الشكل يتحرك عبر سور المنزل ثم يتجه نحو الجانب الأيسر من الطريق الملاصق للمنزل.





وكان تم تصوير المقطع المخيف في مدينة أوماها ، نبراسكا ، بالولايات المتحدة في 12 يونيو.





وأثار الفيديو، ذهول رواد التواصل الاجتماعي فور نشره عبر اليوتيوب متعجبين لظهور الشبح أمام أحد المنازل في مشهد مريب وغريب







