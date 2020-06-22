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بعد تعافيه من كورونا .. مصطفى درويش: العامل النفسي مهم للتغلب على الفيروس..فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:33 م
مصطفي درويش
مصطفي درويش
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إبراهيم القادري
قال الفنان مصطفى درويش إنه عند شعوره بالصداع وارتفاع في درجة الحرارة قام بعمل تحاليل وأشاعات وعمل المسحة وبعدها تأكدت إصابته بفيروس كورونا .

وأضاف مصطفي درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن العامل النفسي من الأمور المهمة في العلاج مؤكدا انه لم يكن يستطيع الدخول الي الحمام من شدة الحرارة .

وأـوضح مصطفي درويش، أن هناك اثنين من أصدقائه ظلا إلى جانبه حتى تم شفائه من فيروس كورونا.

وتابع :  لا أعرف من أين أتت إليه الإصابة بفيروس كورونا، ومن الضروري أن نكون بجانب بعضنا البعض في مثل هذه الظروف.

واستكمل : من الضروري أن يكون هناك نوع من المساندة لمريض كورونا لأن العامل النفسي مهم للتعافي.
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