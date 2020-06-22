بعد إعلان تبرعها في حقائق وأسرار: الشيخة إقبال الصباح تمنح 25 ألف جنيه لكل عائد من ليبيا

قام وفد من مكتب الشيخة الكويتية إقبال الصباح ظهر الإثنين بتوزيع مبلغ مليون جنيه علي المصريين العائدين من ليبيا مؤخرا،بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه لعدد 23ممن تم إطلاق سراحهم مؤخرا بعد اعتقالهم في ترهونة،علي أن يوزع باقي المليون جنيه علي أسر الشهداء.





وكانت الشيخة إقبال الصباح قد أجرت اتصالا هاتفيا بالاعلامي مصطفي بكري خلال تقديمه لحلقة برنامج"حقائق وأسرار"الخميس الماضي علي قناة "صدي البلد"معلنة تبرعها للعائدين.





وظهر اليوم تسلم المستحقين شيكات بالمبالغ المستحقة،بحضور وفد من مكتبها يتقدمهم المستشار أكرم موافي وعبدالعزيز خيري والصحفي محمد شعبان مندوبا عن الإعلامي مصطفي بكري.