العامل النفسي الأكثر تأثيرا.. مصطفى درويش: الحمد لله تعافيت من كورونا

أعلن الفنان مصطفى درويش، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما أكدت نتيجة المسحة التى أجراها مؤخرًا، لافتًا إلى أنه مر بمرحلة صعبة جدًا خلال رحلة العلاج.





وتابع "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، : "اليوم الرابع والخامس والسادس هم الأشد قسوة فى مرحلة إصابتى.. لكن الحمد الله تعافيت تمامًا من كورونا"، مشددًا على أن العامل النفسى هو محور الشفاء.





وأضاف أن العامل النفسى أكثر تأثيرًا على المريض فى الوصول إلى الشفاء من العلاج الدوائى، وتابع: "أنا كنت حاسس أنى هموت وأنا قاعد لوحدى.. لكن الحمد الله تواصل الناس معى من مختلف دول العالم أشعرنى بعدم الوحدة".





وأكد "درويش"، أنه غير صحيح أن ينعزل المريض عن العالم ويترك نفسه للتفكير السلبى، الذى يؤثر على معنوياته ومن ثم صحته، وتابع: "مش صح أن المصاب يعزل نفسه عن العالم علشان الوهم قاتل فى هذه الأوقات".





وناشد الفنان مصطفى درويش، الجميع بدعم المرضى من خلال الاتصال بهم ومدهم بطاقة إيجابية عبر الرسائل التى تشعرهم أنهم يساندونهم ويدعمونهم فى مححنتهم، وتابع: "مكالمة المريض من جبر الخواطر وبيفرق كتير مع المريض".