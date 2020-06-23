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رياضة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اكتسح نادي مانشستر سيتي، ضيفه نادي بيرنلي، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

افتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 23، قبل أن يضاعف الجزائري رياض محرز النتيجة للسيتيزينز في الدقيقة 43 بعدما تلقى تمريرة طولية رائعة من زميله فيرناندينيو، ليستلمها ببراعة ويدخل منطقة جزاء بيرنلي مراوغًا مدافعيه، قبل أن يسدد الكرة في شباك بوبي حارس مرمى بيرنلي، معلنًا عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 47، أضاف رياض محرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء تحصل عليها أجويرو وخرج من المباراة مصابًا بعد تدخل عنيف من مدافعي بيرنلي، ليتولى الجزائري مهمة تسجيل الكرة بنجاح، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، أضاف ديفيد سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 54 بعد تمريرة من زميله برناندو سيلفا، قبل أن يعود فودين ليضيف الهدف الثاني ويختتم مهرجان السيتي بالهدف الخامس في الدقيقة 63.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر سيني للنقطة 63 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونقدم لكم ملخصًا للمباراة وأهدافها بالفيديو
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