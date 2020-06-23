شفاء وخروج 15 متعافي من مستشفي حميات الأقصر

15 حالة من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " بعد عمل المسحات و الاطمئنان على الحالات .

وأوضح "الرملى" بأنه تم عمل مسحات للاطمئنان على المرضى وظهرت النتيجة بتحول 15 حالة من ايجابية الى سلبية وتعافيهم من

وقال " الرملى " بانه تم عقد لقاءات مع المرضي للتوعية بكيفية العزل المنزلى و قدم النصائح للمرضى و المتعافين ، حيث قام الدكتور عبد الكريم محمد نائب مدير المستشفي بالشرح لهم .

يأتى ذلك فى ضو ء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالاقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا و بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد معالى وزيرة الصحة والسكان حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات .



