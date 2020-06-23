AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شفاء وخروج 15 متعافي من مستشفي حميات الأقصر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أعلنت مستشفى حميات الأقصر برئاسة الدكتور محمد الرملي ، شفاء وخروج  15 حالة من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " بعد عمل المسحات و الاطمئنان على الحالات .

وأوضح "الرملى" بأنه تم عمل مسحات للاطمئنان على المرضى  وظهرت النتيجة بتحول 15 حالة من ايجابية الى سلبية وتعافيهم من فيروس كورونا ".


وقال " الرملى " بانه تم عقد لقاءات مع المرضي للتوعية بكيفية العزل المنزلى و قدم النصائح للمرضى و المتعافين ، حيث قام الدكتور عبد الكريم محمد نائب مدير المستشفي بالشرح لهم .


يأتى ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة  لمديرية الصحة بالاقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى  من فيروس كورونا و بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد معالى وزيرة الصحة والسكان  حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات .

واكد " الرملى " ان المستشفي تقوم حاليا بعمل العزل المنزلى للحالات البسيطة و تقوم بصرف الادوية و بروتوكول العزل المنزلى و فى حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 ايام على العلاج لا يتم عمل المسحة ، اما اذا حدث اى تطور فى حالة العزل المنزلى يتم عمل المسحة و حجز المصاب .
Advertisements

ترشيحاتنا

مصر تطرح الحل لأزمة سد النهضة وتتحدى إثيوبيا

يضاعف الحليب في الثدى.. 8 فوائد لتناول الحلبة للنساء

بعد صورتها الجريئة .. 20 إطلالة لـ رانيا يوسف تبرز أنوثتها

عقب إعلان عودته لـ التعليق الرياضي .. تاريخ حافل من الإنجازات لـ أحمد شوبير في المجال الإعلامي والإداري

عمر كمال يطلب الدعاء من الجمهور .. شاهد

كيفية صلاة العشاء بالتفصيل .. هذا ما تفعله في كل ركعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لمرضى القلب والسكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

فوائد البطيخ الأحمر للكلى والتخسيس والبشرة