شفاء وخروج 15 متعافي من مستشفي حميات الأقصر

أعلنت مستشفى حميات الأقصر برئاسة الدكتور محمد الرملي ، شفاء وخروج 15 حالة من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " بعد عمل المسحات و الاطمئنان على الحالات .
وأوضح "الرملى" بأنه تم عمل مسحات للاطمئنان على المرضى وظهرت النتيجة بتحول 15 حالة من ايجابية الى سلبية وتعافيهم من فيروس كورونا ".
وقال " الرملى " بانه تم عقد لقاءات مع المرضي للتوعية بكيفية العزل المنزلى و قدم النصائح للمرضى و المتعافين ، حيث قام الدكتور عبد الكريم محمد نائب مدير المستشفي بالشرح لهم .
يأتى ذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالاقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا و بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد معالى وزيرة الصحة والسكان حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات .
واكد " الرملى " ان المستشفي تقوم حاليا بعمل العزل المنزلى للحالات البسيطة و تقوم بصرف الادوية و بروتوكول العزل المنزلى و فى حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 ايام على العلاج لا يتم عمل المسحة ، اما اذا حدث اى تطور فى حالة العزل المنزلى يتم عمل المسحة و حجز المصاب .