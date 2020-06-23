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برلماني: اللي بيحصل في الشوارع مهزلة ولا يوجد التزام بالحظر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:01 ص
ممدوح الحسيني عضو
ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب
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عادل نصار
شن ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب، حملة نقد لاذع على عدم التزام بعض المواطنين بحظر الحركة الذي فرضته الدولة على المواطنين بهدف التصدي جائحة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد. 

وقال الحسيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج الأولى، المذاع عبر شاشة فضائية التليفزيون المصري، مساء الثلاثاء:"اللي بيحصل في الشوارع مهزلة، ولا يوجد التزام بتطبيق الحظر ومافيش حد يتمسك ويدفع غرامة، ومافيش اهتمام بحياة الإنسان
وقبل اي اجراء لابد من تنفيذ الحظر بفاعلية حقيقة والأعداد تتزايد". 

وتساءل البرلماني، أنه :"ما الفرق بين ١٠ او ٨، حياة الإنسان ليس رخيصة وعلينا النظر لهذا الأمر بكل دقة واهتمام"، مستدركا انه :"اراي ان كل المطاعم تعمل بكل قواتها من خلال الديلفري ولماذا نفتح الكافيهات هل لكي يجلس عليها المواطنين لتضيع الوقت وخلاص".
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