ليبيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"





وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، سجَّل، أمس، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد.





وسجلت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، أمس.





وقالت الصحة العالمية إن دول العالم قد سجلت 183 ألف و20 حالة في اخر 24 ساعة فقط، وهو ما يعد رقم ضخم في معدل الإصابات بالعالم.





وأصبحت البرازيل ثاني دولة في العالم التي تصل إلى مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات بنحو 54000 في اليوم الواحد.