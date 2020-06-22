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أخبار العالم

ليبيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد. 

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت الصحة العالمية إن دول العالم قد سجلت 183 ألف و20 حالة في اخر 24 ساعة فقط، وهو ما يعد رقم ضخم في معدل الإصابات بالعالم. 

وأصبحت البرازيل  ثاني دولة في العالم التي تصل إلى  مليون حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات بنحو 54000 في اليوم الواحد.

قبل ساعات من الكشف عن الأرقام الأخيرة ، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن جائحة الفيروس التاجي تدخل مرحلة "جديدة وخطيرة".

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