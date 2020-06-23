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رياضة

سموحة يكشف عن موعد إجراء المسحة الثانية للاعبين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:40 ص
أحمد ناجي مدرب حراس
أحمد ناجي مدرب حراس مرمي نادي سموحة
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حسام الحارتي
كشف أحمد ناجي مدرب حراس نادي سموحة عن موعد خضوع لاعبي الفريق الأول للمسحة الطبية الثانية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد ناجي في بيان له :" خضعنا للمسحة الأولى، وبعد مرور 4 أيام سنخضع للمسحة الثانية "، مشيرا إلي استمرار التدريبات خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مقر إقامة اللاعبين.


وخضع لاعبو الفريق الأول بنادي سموحة برفقة الجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى صباح أمس الإثنين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الخماسية المؤقتة والمكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ تمهيدا لاستئناف التدريبات وعودة المسابقات من جديد.

وفي سياق آخر أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تأييد قرار الدولة المصرية بإعادة النشاط الرياضي من جديد بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
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