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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليت تسمحلي .. طرح أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد

فؤاد عبد الواحد
فؤاد عبد الواحد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان فؤاد عبد الواحد، التي تحمل اسم ليت تسمحلي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية ليت تسمحلي لـ فؤاد عبد الواحد، من كلمات ضي دبي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع موسيقي زيد نديم. 

أغاني فؤاد عبد الواحد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغاني الفنان فؤاد عبد الواحد، التي تحمل اسم «كلام اللي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كلام اللي، لـ فؤاد عبد الواحد، من كلمات: أصايل، ألحان: فايز السعيد، توزيع: زيد نديم، مكساج: جاسم محمد.

كلمات أغنية كلام اللي

أنا أكبر من كلّام اللّي يقول وما يهم شـ قال
وغلاتك في سما عيني يطيح الكون ما طاحت
آشوفك فوق يا كل الغرام وحب ما ينطال
وآحس روحي على غصن الوله في غيبتك ناحت
نبض قلبي ونظر عيني إذا شفتك يرِد الحال
ونفوس بجيِّتك طبعاً قسم بالله ما ارتاحت
يا حبٍ ثابتٍ فيني شموخه من شموخ جبال
كفوفٍ وِدّها تزيح الجبل لكن ما زاحت

أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد

وطرح الفنان فؤاد عبد الواحد، ألبومه الجديد فؤاد 2024، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويتكون ألبوم فؤاد عبد الواحد الجديد، من 12 أغنية، على النحو التالي:

  1. قلة أدب، كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، توزيع موسيقي عصام الشرايطي، ألحان عزوف
  2. حبيبي، كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، توزيع موسيقي عمر الصباغ، ألحان عزوف
  3. ضاق الغمام، كلمات مساعد الرشيدي، توزيع موسيقي مشاري أبو جواد، ألحان عزوف
  4. إدارة، كلمات علي بن حمري، توزيع موسيقي، مشاري أبو جواد، ألحان عزوف
  5. تركت الشوق، كلمات محمد الغرير، توزيع موسيقي عصام الشرايطي، ألحان عزوف
  6. الإنـه، كلمات ود، توزيع موسيقي عمر الصباغ، ألحان عزوف
  7. كل أحبـك، كلمات ومـض، توزيع موسيقي عصام الشرايطي، ألحان عزوف
  8. نشد، كلمات مساعد الرشيدي، توزيع موسيقي عمر الصباغ، ألحان عزوف
  9. حبيب الناس، كلمات الجادل، توزيع موسيقي مروان، ألحان عزوف
  10. مهما قلت، كلمات محمد الغرير، توزيع موسيقي خالد عز، ألحان عزوف
  11. ابراي لله، كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، توزيع موسيقي مشاري أبو جواد، ألحان عزوف
  12. أنا الكذاب، كلمات إبراهيم الزيلعي، توزيع موسيقي عصام الشرايطي، ألحان عزوف

أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد

في شهر مايو 2023، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد عملا غنائيا جديدا بعنوان "يشهد الله"، حمل في كلماته وصفا مميزاً لمشاعر الإهتمام والعشق، والتي لحنها الملحن "وتـر"، ووزع موسيقاها الموزع الموسيقي "سيروس" وقام بعملية المكس والماسترينج م. جاسم محمد.

فؤاد عبد الواحد الفنان فؤاد عبد الواحد اغنية ليت تسمحلي أغاني فؤاد عبد الواحد

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