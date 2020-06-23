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أخبار العالم

أعنف عُطلة.. 104 إصابات بأعيرة نارية في حوادث متفرقة خلال عيد الأب بـ شيكاغو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:19 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تعرض 100 شخص لإطلاق نار وتوفي 14 في حوادث متفرقة بولاية شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال عطلة عيد الأب، في أعنف عطلة على الولاية هذا العام. 

وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" أن ما مجموعَهُ 104 أشخاص قد تم إطلاق النار عليهم بين الجمعة والاثنين، مع وقوع العديد من عمليات إطلاق النار في وقت مبكر من صباح الاثنين.

ووفقا للصحيفة، تم الإبلاغ عن عمليات إطلاق نار عشوائي عدة بالولاية، راح ضحيتها بعض الأطفال، أصغرهم يبلغ من العمر 3 سنوات، كان في طريقه إلى صالون حلاقة برفقة والده.

وقال ديفيد براون مفتش شرطة شيكاجو في مؤتمر صحفي يوم الأحد مخاطبا مطلقي النار: "الرصاص لا يمزق الأشياء التي تضربها فحسب"، مضيفا: "الرصاص يمزق العائلات. الرصاصات تدمر الأحياء وتدمر أي شعور بالأمان في المجتمع". 

فيما أصيب آخرون بإطلاق نار في مناطق يعتقد الكثيرون أنها آمنة. حيث كانت امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا تجلس داخل منزلها عندما أصيبت بطلق ناري في ذراعها. ولم يتم القبض على منفذ الحادث.
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