مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء، 23-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 23-6-2020، كالتالي..
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي X برايتون - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
توتنهام هوتسبير X وست هام يونايتد - 09:15 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
بلد الوليد X خيتافي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
ليفانتي X أتلتيكو مدريد - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
برشلونة X أتلتيك بيلباو - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا X نابولي - 07:30 مساءً.
سبال X كالياري - 07:30 مساءً.
جنوى X بارما - 09:45 مساءً.
تورينو X أودينيزي - 09:45 مساءً.