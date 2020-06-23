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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:26 ص
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
تقام اليوم، الثلاثاء، 23-6-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية.

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 23-6-2020، كالتالي..

الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي X برايتون  - 07:00 مساءً  - بي إن سبورتس 2.
توتنهام هوتسبير X وست هام يونايتد - 09:15 مساءً  - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني
بلد الوليد X خيتافي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
ليفانتي X أتلتيكو مدريد - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
برشلونة X أتلتيك بيلباو 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا X نابولي - 07:30 مساءً.
سبال X كالياري - 07:30 مساءً.
جنوى X بارما  - 09:45 مساءً.
تورينو X أودينيزي  -  09:45 مساءً.
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