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الأزهر: نقدر قرار السعودية بشأن الحج ونؤكد قرارها صائب.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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آيات أحمد

قال الدكتور صالح عبد الحميد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إنه من الطبيعى ان يتعلق قلب المسلم بمناسك الحج، ولكننا نقدر قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحج ونؤكد أن  قرارها صائب، وجاء لدرء المفاسد عن المؤمنين فى ظل انتشار فيروس كورونا.


واضاف عبد الحميد فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان المملكة العربية السعودية اقتصرت  الحج هذا العام على الجنسيات الموجودة داخل المملكة فقط جاء حفاظًا على أرواح الناس، خاصة وان هناك ملايين تأتى للمملكة العربية السعودية  لأداء مناسك الحج.


وتابع انه من الصعب التجمع بتلك الكميات المهولة من الناس خاصة مع انتشار فيروس كورونا، مشييرًا إلى أنه مازالت أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى ازدياد.


وأوضح أن جميع المؤسسات الدينية أكدت ان قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحج صائب، ولا يوجد أى دولة اسلامية اعترضت على القرار، مضيفًا أن القرار موفق للحفاظ على أرواح المسلمين.


وأكمل حديثه قائلًا: " العلماء والفقهاء يؤدون قرار المملكة العربية السعودية، متابعًا: " ندعو المقبلين على الحج بالتبرع لصالح المرضى لاشتداد حاجة الفقراء للصدقة.

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