منافسة شرسة بين مصر ونيجيريا على مقعد التجارة العالمية.. عبد الحميد ممدوح أمضى أكثر من 20 عاما داخل المنظمة.. ومرشحة أبوجا تولت منصب وزير المالية مرتين

القاهرة وأبوجا يعلنان الدفع بمرشحيهما لمقعد مدير التجارة العالمية

غلق باب الترشيحات على المنصب فى 8 يوليو

نجوزى أوكونجو صنفتها فوربس كواحدة من أقوى 100 امرأة في العالم

برنامج مرشح مصريقوم على توجيه منظمة التجارة نحو مزيد من التعاون والفعالية





تسعى القارة الأفريقية إلى الحصول على مقعد مدير عام منظمة التجارة العالمية، من خلال الدفع بمرشحين قادرين على اقتناص المقعد، وعليه ظهرت منافسة شرسة بين كل من مصر التى أعلنت فى 9 يونيو ترشيح عبد الحميد ممدوح لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية خلفا للمدير العام الحالي، ونيجيريا التي أعلنت دخول الدكتورة نجوزى أوكونجو إيويالا في 9 يونيو، المنافسة لاقتناص منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية خلفًا للمدير العام الحالي.





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يشغل عبد الحميد ممدوح، مرشح مصر لمنصب مدير عام التجارة العالمية، منصب مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، حيث تدرج فى المناصب قبل ذلك، فكان مستشارًا أولًا في قسم الخدمات، ثم شغل منصب أمين مجلس منظمة التجارة العالمية للتجارة في الخدمات منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وخلال ذلك الوقت، كان مسئولًا عن جميع الشؤون القانونية في مجال التجارة في الخدمات.





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خلال مفاوضات جولة أوروغواي، تضمنت مسئولياته مسائل قانونية تتعلق بصياغة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، قبل ذلك كان عضوا في السلك الدبلوماسي المصري. بصفته محاميًا مدربًا، شكلت المسائل القانونية جزءًا مهمًا من عمله طوال حياته المهنية.





أمضى المصري عبد الحميد ممدوح أكثر من 20 عامًا داخل منظمة التجارة العالمية، حيث رأس مجلس تجارة الخدمات حتى عام 2001، وبعد ذلك قسم الخدمات والاستثمار حتى 2017.

وفي 2018، التحق بمكتب "كينغ & سبالدينغ" الحقوقي، وهو أيضًا أستاذ زائر في معهد دراسات القانون التجاري في جامعة "كوين ماري" في لندن.



ويتمتع عبد الحميد ممدوح بخبرة 35 عاما من الدبلوماسية التجارية الاستثنائية وخبرة التفاوض بالمنظمة الدولية، ويهدف في برنامجه إلى توجيه منظمة التجارة نحو مزيد من التعاون والفعالية، إضافة إلى تعبئة رغبة المجتمع الدولى في بناء منظمة التجارة العالمية للمستقبل.





"أفريقيا لم تحز يومًا هذا المنصب، وقد حان الوقت، إذ إنّ كل مناطق العالم سبق أن حازت عليه"، هكذا قال الدكتور عبد الحميد ممدوح فى مقابلة مع وكالة "فرانس برس".





وأكد ممدوح فى لقائه أن "المنظمة يقودها أعضاؤها، ولكن لكي تتمكن من قيادة سيارتك يجب أن تكون صالحة للاستخدام، فإذا أردت الشروع في عملية إصلاح، ألا تفضل أن يكون بجانبك أحد المهندسين الذين شاركوا في تصميم وإقامة الهيكل بغية المساعدة في تصليح السيارة؟".





أما الدكتورة نجوزى أوكونجو، مرشحة نيجيريا، فقد شغلت منصب وزيرة المالية النيجيرية مرتين، وكان آخرها بين عامي 2011 و2015 - وفي عام 2006، شغلت منصب وزير الشئون الخارجية، كما شغلت عدة مناصب رئيسية في البنك الدولي، بما في ذلك منصب المدير العام.



تشغل أوكونجو إيويالا حاليًا مستشار أول في Lazard، كما تعمل فى مركز التنمية العالمية، وتم تصنيفها من قبل مجلة "فورتشن" كواحدة من أعظم 50 قائدًا عالميًا في عام 2015، ومن قبل "فوربس" لمدة خمس سنوات متتالية كواحدة من أقوى 100 امرأة في العالم، وفي عام 2014، اعترفت مجلة "تايم" بالدكتور أوكونجو إيويالا كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.



تخرجت أوكونجو إيويالا بدرجة البكالوريوس وحصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة هارفارد، وتحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإقليمي والتنمية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.







ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشحات فى 8 يوليو، وذلك بعد أن أعلن المدير الحالى لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو أنه سيتنحى في 31 أغسطس 2020.





وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنه رئيس المجلس العام، ديفيد ووكر، ستنتهي فترة الترشيح في 8 يوليو 2020.





وبعد وقت قصير من انتهاء فترة الترشيح، سيدعى المرشحون للاجتماع مع الأعضاء في اجتماع خاص للمجلس العام، وعرض آرائهم وتلقي أسئلة من الأعضاء.

