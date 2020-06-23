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رياضة

اجتماع مع فايلر قبل بدء المران.. تعرف على موعد عودة الأهلي للتدريبات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:39 م
تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته لأول مرة بإستاد مختار التتش غدًا بعد توقف النشاط الرياضي منذ جائحة فيروس كورونا، حيث يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إجتماعًا مع لاعبية عبر تقنية الفيديو كونفراس قبل المران.

واستقر الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تبدأ الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف ظهرًا ، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وقام الجهاز الإداري اليوم بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.

وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

وأكد عبدالحفيظ أن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها جاءت سلبية مائه بالمائة، وقال «تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماما».

علي جانب أخر، اكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني أنه سيعود للقاهرة بشكل طبيعي نهاية الشهر الجاري وملتزم بتعاقده حتي النهاية ، وقال خلال إتصالاته مع مسئولي القلعة الحمراء ان كل ما يخشاه في مصر هو فيروس كورونا ولذلك هو غادر في الفترة الحالية بعد أن كشف البعض من أن تلك الفترة ستكون هي ذروة الوباء .
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