اجتماع مع فايلر قبل بدء المران.. تعرف على موعد عودة الأهلي للتدريبات

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته لأول مرة بإستاد مختار التتش غدًا بعد توقف النشاط الرياضي منذ جائحة فيروس كورونا، حيث يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إجتماعًا مع لاعبية عبر تقنية الفيديو كونفراس قبل المران.
واستقر الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تبدأ الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف ظهرًا ، ويعقبها مران المجموعة الثانية.
وقام الجهاز الإداري اليوم بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.
وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.
وأكد عبدالحفيظ أن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها جاءت سلبية مائه بالمائة، وقال «تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماما».
علي جانب أخر، اكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني أنه سيعود للقاهرة بشكل طبيعي نهاية الشهر الجاري وملتزم بتعاقده حتي النهاية ، وقال خلال إتصالاته مع مسئولي القلعة الحمراء ان كل ما يخشاه في مصر هو فيروس كورونا ولذلك هو غادر في الفترة الحالية بعد أن كشف البعض من أن تلك الفترة ستكون هي ذروة الوباء .