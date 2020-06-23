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برلمان

برلماني يناشد أولياء الأمور عدم التجمع أمام لجان الثانوية العامة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:52 م
أولياء الأمور
أولياء الأمور
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ماجدة بدوي
أشاد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب بقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع تجمع أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من الامتحان المقبل بعد غد الخميس ومن لن يلتزم سيتم التعامل معه بحزم.

وناشد " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم، جميع اولياء أمور الطلاب الالتزام بهذا القرار لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا خاصة ان عدد طلاب الثانوية العامة 676 ألف طالب وطالبة وان نسبة الاعتذار لم تصل إلى 1 % وان غالبية اولياء امور هؤلاء الطلاب والطالبات يتواجدون امام لجان امتحانات الثانوية العامة وهذا من الممكن ان يؤدى الى كوارث صحية كبيرة مع وجود فيروس كورونا.

ووجه النائب محمد الكورانى تحية قلبية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس على نجاحها فى اجراء امتحانات الثانوية العامة ولكن على إصرارها على اجراء هذه الامتحانات رغم الحملة المسعورة من قوى الشر والظلام والارهاب ضد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لهدم ماحققه من انجازات كبيرة وغير مسبوقة فى التعليم والتى اصبحت هذه الانجازات حديث العالم كله خاصة فيما يتعلق بتطبيق المنظومة الجديدة لتطوير وتحديث العملية التعليمية فى ظل المواجهة الشاملة للدولة المصرية بجميع مؤسساتها مع فيروس كورونا المستجد.

وقال النائب محمد الكورانى ان نجاح الدكتور طارق شوقى يرجع الى مجموعة من الأسباب فى مقدمتها الدعم الرئاسى الذى يحصل عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا وهذا يؤكد ان الرئيس السيسى كسب الرهان فى اختيار الدكتور طارق شوقى فى هذا المنصب الجماهيرى المهم.

وايضا نجاح الدكتور طارق شوقى يرجع الى الثقة الكبيرة التى نالها من ابنائنا الصغار بمختلف المراحل التعليمية والذين يعتبرونه ابا لهم وهو كذلك لانه فى جميع احاديثه يتحدث كأب لجميع ابنائنا وبناتنا بمختلف المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعى قبل ان يكون وزيرا للتعليم واما السبب الثالث هو دفاع كل من لهم صلة بالعملية التعليمية سواء المعلمين المصريين الشرفاء او التلاميذ واولياء امورهم وغيرهم عن الدكتور طارق شوقى وإلقاء الانتقادات والاكاذيب والسموم التى يبثها اعضاء قوى الشر والظلام والارهاب ضد سياسات الدكتور طارق شوقى فى سلة المهملات.
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