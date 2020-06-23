AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمود عبد المغني يتألق في أحدث ظهور له على انستجرام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:54 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان محمود عبد المغني صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر محمود عبد المغني بإطلالة كاجول يرتدى سويت تيشيرت اسود انيق نال اعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر اعمال النجم محمود عبد المغني مشاركته مع الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل سلطانة المعز".

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي.

كما شارك في العمل ومحمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطانة المعز الحلقة 17.. غادة عبد الرازق تبحث عن ابنتها بعد هروبها من المنزل

سلطانة المعز الحلقة 18.. طلاق غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني

سلطانة المعز الحلقة 19 .. غادة عبد الرازق تعود للعمل على عربة الكبدة

سلطانة المعز الحلقة 20.. ابنة غادة عبد الرازق في مأزق

أجدع ناس.. غادة عبد الرازق بصحبة نجوم مسلسل سلطانة المعز.. شاهد

غادة عبد الرازق تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

شوبير يوجه رسالة مهمة لـ حسام عاشور ويتغزل فى أحمد فتحي

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

الدولار يتراجع فى 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

خلافات زوجية.. انتحار سيدة من شرفة منزلها بالطابق الثالث فى المطرية

الأعلى للجامعات: 1 يوليو بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية

يا لها من هدية خارقة.. زوجة حمدى النقاز تعلن حملها عبر إنستجرام | شاهد

AdvertisementS

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

مصادر: إلغاء حظر التجول للمواطنين اعتبارا من السبت المقبل

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

أفضل من دول كبرى.. رئيس الوزراء: حققنا نجاحا معقولا فى مواجهة كورونا

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

من الرابعة فجرا ..الحكومة : مد عمل النقل الجماعي حتى منتصف الليل

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منافسة شرسة بين مصر ونيجيريا على مقعد التجارة العالمية.. عبد الحميد ممدوح أمضى أكثر من 20 عاما داخل المنظمة.. ومرشحة أبوجا تولت منصب وزير المالية مرتين

بمكياج هادئ.. شاهد درة في أحدث إطلالة لها

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة