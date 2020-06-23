نائب وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان الثانوية العامة ويحذرهم من تكرار أخطاء الأحد الماضي.. ويتعهد بصرف حافز 25% للجان المنضبطة.. ويعلن استبعاد رئيس لجنة الغش الجماعي

التعليم:

تم إجراء تحقيق عاجل حول صور الغش الجماعي المتداولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية

تشكيل فريق لمراقبة جودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية في لجان الثانوية العامة في الامتحانات القادمة









أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (STEM)، صباح اليوم، الثلاثاء، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 907 طلاب/ طالبات في 11 لجنة على مستوى الجمهورية.









وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.









وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات طلاب مدارس (STEM) بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.









وبمتابعة سير العمل بلجان سير الامتحانات عن طريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية ورصد بعض التجاوزات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تم على الفور اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ظبط أعمال الامتحانات داخل لجان السير، ومنها استبعاد كل من "م. ش"، رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية، و"أ. أ"، رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات، و"ع. ح"، المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات.











جدير بالذكر أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم التوصل لهوية الطلاب وبوكليت المادة للصورة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 2020/6/21 أول أيام الامتحانات وهم يقومون بحل الامتحان بصورة جماعية، وتم إجراء تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بداية من استبعاد رئيس اللجنة، وسيتم استكمال باقي الإجراءات بالنسبة للطلاب والملاحظين باللجنة حرصًا من الوزارة على تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.









كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتقنين الإجراءات القانونية حيال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكتروني، وكذا المجموعات التي تستخدم في الغش الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة.









على جانب آخر، تواصل الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم، مع المعلمة "أ. م" التي كانت مكلفة بأعمال امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية وأصيبت بفيروس كورونا.









وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها: "لقد تبين من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس عام الامتحانات معها، أنها أصبحت بصحة جيدة وتتماثل للشفاء".









وقد أصدر الدكتور رضا حجازي تعليمات لمدير عام إدارة حلوان التعليمية بمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها.









من جانبها، قامت المعلمة بتوجيه الشكر للدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لتواصله معها.









و عقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، ظهر اليوم اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان السير على مستوى الجمهورية.









قال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، ونائب وزير التربية والتعليم، إنه لأول مرة تقرر تشكيل فريق لمراقبة الجودة بلجان امتحانات الثانوية العامة من موظفى التطوير التكنولوجي فى الإدارات والمديريات مهمتهم ضبط جودة لجان السير.









وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وبعض قيادات المديريات والإدارات، على أن مراقبة الجودة ستكون أون لاين، حيث يبدأ عمل فريق الجودة من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى التاسعة والنصف صباحا، وستكون مهمتهم أولا مراقبة تنظيم دخول الطلبة ومراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وتسليم الطلبة أدوات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا، قائلا: "سيقوم هذا الفريق بعمل مسح شامل لجميع الأعمال التى تتم قبل انطلاق الامتحان فى العاشرة صباحا".









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وأعلن رئيس امتحانات الثانوية العامة، بشرى سارة للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، قائلًا: "اللجنة التى ستنجح فى ضبط اللجان حتى انتهاء الامتحانات سيتم صرف حافز زيادة 25% لكل العاملين بها"، مشددا على أنه سيكون هناك تقييم مستمر لرؤساء لجان الثانوية العامة.









كما وجه رئيس امتحانات الثانوية العامة رؤساء لجان الثانوية العامة ومديرى المديريات التعليمية، بضرورة التعاون لتوفير عمال لتنظيف المقاعد التى يجلس عليها الطلاب يوميا.









حذر الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة ، من التأخر في تسليم الطلاب كراسات الأسئلة في الامتحانات الامتحانات القادمة.









وقال حجازي، خلال اجتماعه برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم: "لا يجب تأخير وصول الأسئلة من مراكز التوزيع أو تأخر تسليمها للطلاب، و من سيتسبب فى تأخير تسليم الطلاب الأسئلة سيحول إلى محاكمة تأديبية".









وأضاف حجازي لرؤساء اللجان: "دي ثانوية عامة مش سنة نقل عادية"، وأكد أنه "على جميع رؤساء اللجان الالتزام بتعويض الطلاب إذا تم التأخر في تسليمهم اكراسات الامتحان بوقت إضافي يساوي زمن التأخير".





وتحدث رئيس الامتحان عن مشاهد التزاحم التى ظهرت فى أول يوم فى الامتحانات أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "مش عايزين المشاهد دى تتكرر مرة أخرى، ومن ثم سيتم تخصيص 10 أشخاص أمام كل لجنة سير يعاونوا رجال الشرطة فى تنظيم دخول الطلاب بشكل منظم دون حدوث أى تزاحم أو مشكلات"، قائلا: "الدولة تسخر كل إمكانياتها لعقد الامتحانات بشكل آمن".





وشدد على أن الوزارة سوف ترصد كل شيء فى الامتحانات سواء قبل الامتحان أو أثنائه ومن يخطئ سوف يحاسب.



