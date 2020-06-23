نائب وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان الثانوية العامة ويحذرهم من تكرار أخطاء الأحد الماضي.. ويتعهد بصرف حافز 25% للجان المنضبطة.. ويعلن استبعاد رئيس لجنة الغش الجماعي

- التعليم:
- تم إجراء تحقيق عاجل حول صور الغش الجماعي المتداولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية
- تشكيل فريق لمراقبة جودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية في لجان الثانوية العامة في الامتحانات القادمة
أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (STEM)، صباح اليوم، الثلاثاء، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 907 طلاب/ طالبات في 11 لجنة على مستوى الجمهورية.
وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات طلاب مدارس (STEM) بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
وبمتابعة سير العمل بلجان سير الامتحانات عن طريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية ورصد بعض التجاوزات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تم على الفور اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ظبط أعمال الامتحانات داخل لجان السير، ومنها استبعاد كل من "م. ش"، رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية، و"أ. أ"، رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات، و"ع. ح"، المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات.
جدير بالذكر أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم التوصل لهوية الطلاب وبوكليت المادة للصورة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 2020/6/21 أول أيام الامتحانات وهم يقومون بحل الامتحان بصورة جماعية، وتم إجراء تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بداية من استبعاد رئيس اللجنة، وسيتم استكمال باقي الإجراءات بالنسبة للطلاب والملاحظين باللجنة حرصًا من الوزارة على تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتقنين الإجراءات القانونية حيال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكتروني، وكذا المجموعات التي تستخدم في الغش الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة.
على جانب آخر، تواصل الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم، مع المعلمة "أ. م" التي كانت مكلفة بأعمال امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المنيرة التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية وأصيبت بفيروس كورونا.
وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها: "لقد تبين من خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس عام الامتحانات معها، أنها أصبحت بصحة جيدة وتتماثل للشفاء".
وقد أصدر الدكتور رضا حجازي تعليمات لمدير عام إدارة حلوان التعليمية بمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها.
من جانبها، قامت المعلمة بتوجيه الشكر للدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لتواصله معها.
وعقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، ظهر اليوم اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان السير على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم، إنه لأول مرة تقرر تشكيل فريق لمراقبة الجودة بلجان امتحانات الثانوية العامة من موظفى التطوير التكنولوجي فى الإدارات والمديريات مهمتهم ضبط جودة لجان السير.