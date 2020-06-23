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محافظات

تعرف على شروط التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للتأمين الصحي في بني سويف

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:54 م
المعهد الفنى للتمريض
المعهد الفنى للتمريض للتأمين الصحى بنى سويف
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور حسن محمود محمد سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، عملية التقديم للمعهد الفنى للتمريض للتأمين الصحى بنى سويف  للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠. 

وتفقد مدير عام الفرع مقر التقديم الكائن بمدرسة الأقباط الإعدادية أمام مبنى الهلال، وذلك فى رابع أيام التقديم، والذى سينتهى فى يوم الخميس 16 يوليو القادم، ويشترط ألا يقل المجموع عن 260 درجة. 

وتم التأكيد علي التباعد الاجتماعى، وعدم وجود تكدس أو زحام حيث تمت متابعة ٣٠ ملفا يوميا، والحضور بالكمامة لجميع المتقدمين.

ورافق مدير عام الفرع كل من الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشؤون الطبية والدكتورة هبه محمد حسن مدير العيادات.


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ووضع فرع التأمين الصحي  شروطا للقبول للمعهد والأوراق المطلوبة منها تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر (صورة طبق الأصل) ، صحيفة الحالة الجنائية (أصل) ، شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الاعدادية ، شهادة النجاح في المرحلة الإعدادية (صورة طبق الأصل) ، صورة بطاقة ولى الأمر ، دوسيه بلاستيك ، وشراء ملف التقديم من مقر التقديم  بمبلغ ١٠٠ جنيه وذلك يوم التقدم ، وإيصال مرافق حديث.

وجميع الاوراق صورة طبق الأصل مختومة بختم الشعار من الإدارة التعليمية أو المدرسة الإعدادية .

تجدر بالذكر أنه سبق الإعلان عن مواعيد التقديم  وكانت :  التقديم من يوم السبت حتى الثلاثاء من ٢٠ يونيو الي ٢٣ يونيو للدرجات من ٢٨٠ حتى ٢٧٥ ، ومن الأربعاء حتى الأحد ٢٤ يونيو حتى ٢٨ يونيو للدرجات من ٢٧٤ حتى ٢٦٩، من الاثنين حتى الخميس ٢٩ يونيو حتى ٢ يوليو الدرجات من ٢٦٨ وحتى ٢٦٤ ، ومن السبت حتى الثلاثاء ٤ يوليو حتى ٧ يوليو للدرجات من ٢٦٣ حتى ٢٦٠ ، ومن السبت حتى الخميس ١١ يوليو حتى ١٦ يوليو للمتخلفين من جميع المجاميع .
تعرف على شروط التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للتأمين الصحي في بني سويف
تعرف على شروط التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للتأمين الصحي في بني سويف
تعرف على شروط التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للتأمين الصحي في بني سويف
تعرف على شروط التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للتأمين الصحي في بني سويف
تعرف على شروط التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للتأمين الصحي في بني سويف
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