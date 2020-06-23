بعد تجديد عقده.. الزمالك يسدد مستحقات كارتيرون

حرص مسؤولو نادي الزمالك علي سداد مستحقات الفرنسي باتريس كاروتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
يأتي هذا خلال الأيام القليلة الماضية بعد تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم جديد.
وصرف مسؤولو القلعة البيضاء باقي مستحقات المدير الفني المتأخرة، بعد انتعاش خزينة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة من عائد الاشتراكات السنوية لأعضاء النادي.
ويجهز مسؤولو نادي الزمالك دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأبيض لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وهذا بعدما منح مجلس إدارة النادي اللاعبين وعد بصرف المستحقات في الفترة الحالية.