بعد تجديد عقده.. الزمالك يسدد مستحقات كارتيرون

حرص مسؤولو نادي الزمالك علي سداد مستحقات الفرنسي باتريس كاروتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.





يأتي هذا خلال الأيام القليلة الماضية بعد تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم جديد.





وصرف مسؤولو القلعة البيضاء باقي مستحقات المدير الفني المتأخرة، بعد انتعاش خزينة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة من عائد الاشتراكات السنوية لأعضاء النادي.





ويجهز مسؤولو نادي الزمالك دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأبيض لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.





وهذا بعدما منح مجلس إدارة النادي اللاعبين وعد بصرف المستحقات في الفترة الحالية.