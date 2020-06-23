لقاح جامعة أكسفورد يثبت قوته ضد كورونا بعد منح جرعتين منه لخنزير.. تفاصيل

أعطى الباحثون بجامعة أكسفورد الخنازير التجريبية جرعات من لقاح فيروس كورونا ، والتي يتم تجربتها حاليًا على البشر، لتحديد ما إذا كانت آمنة وفعالة.





وأظهرت النتائج أن الخنازير التي تم إعطاؤها جرعتين، أنتجت المزيد من الأجسام المضادة والمواد التي يصنعها ويخزنها الجهاز المناعي لمحاربة مسببات الأمراض في المستقبل.









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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، ليس من غير المألوف أن يتم تقسيم اللقاح إلى جرعتين ، ولكن هذا يتم في لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) ولقاح الالتهاب الرئوي للأطفال.





وأفادت الصحيفة ، أن لقاح جامعة أكسفورد ، الذي يتم تطويره من قبل شركة AstraZeneca ويسمى AZD1222 ، يتم تجربته حاليًا على البشر، حيث لا يوجد دليل حتى الآن لإثبات أنه يعمل، على الرغم من أن عملاق الأدوية بدأ بالفعل في تصنيعه على نطاق واسع.





فيما يتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم للعثور على لقاح ، والذي يعتبر الطريقة الوحيدة لوقف جائحة الأوبئة وإنهاء الإغلاق الصارم المصمم لاحتواء الفيروس بأمان.