الزمالك .. القيمة والتراث .. إصدار جديد للتنسيق الحضاري

أصدر الجهاز القومي التنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " كتاب " جزيرة الزمالك... القيمة والتراث" ، والذي يعد باكورة إنتاج سلسلة" ذاكرة المدينة" التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمناطق ذات القيمة التراثية بالمدن المصرية.





وأوضح رئيس الجهاز أن المناطق التراثية هي درة التاج في الاحياء والمدن حيث إنها الشاهد على تراكم الحضارات والثقافات.





وجزيرة الزمالك أحدي هذه المناطق التراثية التي تكتنز بالعمران والعمائر ذات الطراز المعماري المتميز والنادر التي شيدها مصريون واجانب.

فالكتاب حملت طياته تشريح دقيق لحي الزمالك بدءا من نشأته عام ١٨٦٣ ، فهذا الكتاب يأخذك في رحلة زمنية داخل اروقة قصور وفيلات وعمائر الزمالك وكذلك الحقب الزمنية المتوالية وعالم الفن و السياسة والشخصيات التي قطنت هذا الحي ، كما يضم الكتاب مجموعة نادرة من الصور و الخرائط التي توضح التدرج العمراني للحي ، وأيضا مجموعة من الصور توضح تفاصيل العمران المختلفة بهذا الحي وكيفية تشكيله وتكوينه والعمائر المتميزة معماريا لاشهر المعماريين الاجانب و المصريين وهو ما جعل هذا الحي قبلة للطبقة الأرستقراطية بالمجتمع من المصريين والأجانب المقيمين بمصر.





وشهد حي الزمالك تنوع عمراني عكس التنوع الثقافي والحضاري والاجتماعي الذي شهده هذا الحي المتميز ثقافيا و عمرانيا، وهو ما جعل التنسيق الحضاري يبدأ به



