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ثقافة

الزمالك .. القيمة والتراث .. إصدار جديد للتنسيق الحضاري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدر الجهاز القومي التنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد ابو سعده " كتاب " جزيرة الزمالك... القيمة والتراث" ، والذي يعد باكورة إنتاج سلسلة" ذاكرة المدينة" التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمناطق ذات القيمة التراثية بالمدن المصرية. 

 وأوضح رئيس الجهاز أن المناطق التراثية هي درة التاج في الاحياء والمدن حيث إنها الشاهد على تراكم الحضارات  والثقافات.                       

 وجزيرة الزمالك أحدي هذه المناطق التراثية التي تكتنز بالعمران  والعمائر ذات الطراز المعماري المتميز والنادر التي شيدها مصريون واجانب.    
    فالكتاب حملت طياته تشريح دقيق لحي الزمالك بدءا من نشأته عام ١٨٦٣ ، فهذا الكتاب يأخذك في رحلة زمنية داخل اروقة قصور وفيلات وعمائر الزمالك وكذلك الحقب الزمنية المتوالية وعالم الفن و السياسة والشخصيات التي قطنت هذا الحي ،  كما يضم الكتاب مجموعة نادرة من الصور و الخرائط التي توضح التدرج العمراني للحي ، وأيضا مجموعة من الصور توضح  تفاصيل العمران المختلفة بهذا الحي وكيفية تشكيله وتكوينه والعمائر المتميزة معماريا  لاشهر المعماريين الاجانب و المصريين وهو ما جعل هذا الحي قبلة للطبقة الأرستقراطية بالمجتمع من المصريين والأجانب المقيمين بمصر.  

وشهد حي الزمالك تنوع عمراني  عكس التنوع الثقافي والحضاري والاجتماعي الذي شهده هذا الحي المتميز ثقافيا و عمرانيا، وهو ما جعل التنسيق الحضاري يبدأ به    

 وقام  بإعداد  المادة العلمية لهذا الكتاب مجموعة من المتخصصين برئاسة أ. د. محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس ،وعضوية كل من أ. م. د. إسلام عاصم عبدالكريم بيومي أستاذ مساعد التاريخ الحديث و المعاصر و د. إسلام محمد احمد عبدالقدوس مدرس الهندسة المعمارية و التصميم العمراني ، أ. كريمة حسين احمد نصر مدرس مساعد بكلية الاداب جامعة عين شمس، أ. إسراء حميدو ابو زيد باحث الماجستير بكلية الآداب جامعة عين شمس. ويهدف  التنسيق الحضاري من خلال سلسة كتب " ذاكرة المدينة " التي يصدرها الجهاز  غرس قيمة الحفاظ على التراث العمراني  والحفاظ عليه.
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