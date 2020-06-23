رسالة جديدة من الصحة السعودية لمواطنيها بشأن فيروس كورونا.. تعرف عليها

لازال فيروس كورونا المستجد ، يحظي بأهمية قصوي لدي مسؤولي القطاع الصحي في كل دول العالم ، لذا كان واجبا علي السلطات المعنية توجيه رسائل يومية تحمل نصائح وتحذيرات للشعوب لتكون لهم حماية ووقاية من الفيروس الذي اصاب الملايين من الاشخاص واودي بحياة مئات الالاف ، بل وأنهك القطاع الطبي في كل دول العالم وفي القلب منها الدول المتقدمة ، لذا علي الجميع الإلتزام بالنصائح والرسائل التي توجهها المنظومات الصحية .



ولأنها الأمين علي صحة شعبها كانت الرسائل التحذيرية والتوعوية هي الحاضر دائما في كل يوم تطل فيه وزارة الصحة السعودية بكافة مسؤوليها علي الشعب السعودي حيث قدم متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عددًا من النصائح، داعيًا إلى حجز التذاكر إلكترونيًا عند الرغبة في السفر، حيث قال: ننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه.



اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك هكذا نصح المتحدث بإسم الصحة السعودية كل من يرتاد سيارات الإجرة ، مضيفا في تصريحات صحفية له اليوم " نعود بحذر بعادات جديدة، كالوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج".



وحول تطبيق "إشارة" قال: تطبيق إشارة موجه لذوي الإعاقة، ويمكنهم الاستفادة منه بالوصول إلى مركز ٩٣٧، وحجز المواعيد المركزية والاستفسارات والاستشارات وأن من أبرز الاستفسارات التي تلقيناها (تطبيق تباعد، وفحص كورونا، والإجراءات وإعادة تطبيقها، والعلاجات وصرفها).



جدير بالذكر ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بلغ 164144 حالات فيما بلغت إجمالي الوفيات بهذا الفيروس 1346 ، وإجمالي حالات التعافي 109.885.

