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رياضة

رغم موقف المستشار.. تعرف على مباريات الزمالك المقرر خوضها في الدوري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:50 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار الحكومة وحسم اتحاد الكرة، الأمر بعودة بطولة الدوري الممتاز. 

ورغم تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بعدم إجراء المسحة التي أقرتها اتحاد الكرة للاعبين، فإنه يتحتم على جميع الأندية خوض البطولة حال عودة النشاط. 

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 18 مباراة، لاسيما وأنه خاض 16 فى الفترة الماضية وحقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في ثلاثة. 

وكانت آخر مباراة خاضها الزمالك قبل توقف مسابقة الدورى بسبب فيروس كورونا أمام فريق الأهلي، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بسبب عدم حضور الزمالك للملعب، وتم خصم ثلاث نقاط من الأبيض. 

وإليكم مباريات الزمالك المتبقية لإنهاء بطولة الدوري.. 
الزمالك × الاتحاد السكندري
الزمالك × المصري البورسعيدي
الزمالك × مصر للمقاصة
الزمالك × نادي مصر
الزمالك × الآهلي
الزمالك × المقاولون العرب
الزمالك × انبي
الزمالك × بيراميدز
الزمالك × طلائع الجيش
الزمالك × سموحة
الزمالك × الانتاج الحربي
الزمالك × اسوان
الزمالك × طنطا
الزمالك ×الجونة
الزمالك × المصري البورسعيدي
الزمالك × وادي دجلة
الزمالك × حرس الحدود
الزمالك × الاسماعيلي
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