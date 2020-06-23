AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يشدد على إنهاء أعمال اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:55 م
اجتماع محافظ المنيا
اجتماع محافظ المنيا
Advertisements
ايمن رياض
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا موسعا مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضي زراعية، بناء على اراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، رؤساء المدن، وعدد من الجهات المعنية.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع أعمال لجان البت في الطلبات ، موجها بالإسراع في معدلات الإنجاز ، كما وجه بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمباني داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.

شدد المحافظ، على الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات أنفاذ القانون، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمن لم يتقدم بطلب تصالح او تم رفض الطلب المقدم منه من خلال اللجان او لم يستوف المستندات اللازمة للطلب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز الشروق: الانتهاء من التصالح على 18 مخالفة بناء

الشروق تدرس التصالح على 730 مخالفة بناء مقابل 1200 جنيه للمتر.. اعرف التفاصيل

محافظ بورسعيد يجتمع مع اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

جهاز القاهرة الجديدة يتلقى 3466 طلب تصالح في مخالفات البناء ومعاينة 748 حالة

الشرقية تتلقى 17 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

مراكز تكنولوجية لاستقبالها.. محافظ الغربية: 10 آلاف طلب للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

مرجان يكشف تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

خالف توجهات الإخوان .. الرئيس التونسي يعلن: التدخل التركي في ليبيا مرفوض وشرعية الوفاق مؤقتة

انفراجة كبيرة في تحديد مواعيد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

لن تصدق ما شاهدوه.. حكايات مرعبة لـ عائدين من الموت

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

بعد كورونا.. ثلث المتعافين سيعانون من متلازمة التعب المزمن والتليف الرئوي..دراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور

دراسة: الرجال يحملون أجساما مضادة ضد كورونا أكثر من النساء

بإطلالة كلاسيكية.. ريم البارودى بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد