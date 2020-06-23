محافظ المنيا يشدد على إنهاء أعمال اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اجتماعا موسعا مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضي زراعية، بناء على اراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، رؤساء المدن، وعدد من الجهات المعنية.





ناقش المحافظ خلال الاجتماع أعمال لجان البت في الطلبات ، موجها بالإسراع في معدلات الإنجاز ، كما وجه بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمباني داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.



