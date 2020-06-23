محافظ المنيا يشدد على إنهاء أعمال اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا موسعا مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضي زراعية، بناء على اراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، رؤساء المدن، وعدد من الجهات المعنية.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع أعمال لجان البت في الطلبات ، موجها بالإسراع في معدلات الإنجاز ، كما وجه بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمباني داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح.
شدد المحافظ، على الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات أنفاذ القانون، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمن لم يتقدم بطلب تصالح او تم رفض الطلب المقدم منه من خلال اللجان او لم يستوف المستندات اللازمة للطلب.