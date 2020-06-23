"السيد بنفسجي" يمثل مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي ببلغاريا





يمثل فيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسجي" للمخرج أسامة ابو زيد الذي انتجه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي الحادي عشر GOLDEN KUKER - صوفيا - بلغاريا يوم 1 سبتمبر 2020.





الفيلم من إنتاج عام ٢٠١٩ سيناريو "احمد عبدالرحيم ، موسيقي" هاني شنودة" ، صوت" رامي حسين" ومونتاج مها رشدي.

و تدور أحداثه حول حريه الإختيار و كيف أنه لا يجوز فرض الأفكار على الآخرين ، و كيف أن التنوع و الإختلاف يجعل للحياه نكهة ومذاق أروع.





واختير الفيلم للمنافسة في العديد من المهرجانات منها مهرجان الحامه - قابس - تونس 2020، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان 2019، مهرجان الأورومتوسطي لأفلام حقوق الإنسان القصيرة - بيروت 2020، ومهرجان البحرين السينمائي 2020.





كما تم إختيار الفيلم للمنافسة بالمهرجان السينمائى الدولى لانزاروت - أسبانيا 2020، اضافة الي المهرجان الدولى لسينما التحريك بالقيروان 2010.كما فاز الفيلم بجائزة البرادة البرونزية بمهرجان الحامة تونس - 2020





يذكر أن المخرج اسامة ابو زيد و مدير عام الانتاج بالمركز القومي للسينما وقام بإخراج العديد من الأفلام القصيرة منها "فيلم وهكذا ،و الهدية و السلام امانة".