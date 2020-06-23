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اقتصاد

وزيرة التخطيط توضح تعديلات الموازنة العامة للدولة بسبب كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:10 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
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آية الجارحي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  أن الدولة المصرية قامت باتباع تعديلات على الموازنة العامة للعام المالي الجديد لترتيب الأولويات وفقا لظروف فيروس كورونا المستجد .


وأوضحت هالة السعيد، في تصريحات لها اليوم، أنه  تم زيادة الاستثمارات العامة بنسبة قدرها 70 %   ، كما زادت نسبة الاستثمارات فى البنية المعلوماتية 300 % ، إذ ارتفعت حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 20/2021 إلى نحو 10 مليارات.

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وإشارت  السعيد إلى أن الدولة المصرية توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث بلغ اجمالي الاستثمارات العامة في هذا القطاع نحو 50 مليار جنيه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

كما ستشمل خطة 20/2021 الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، و تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، إضافة إلى توطين التنمية والاهتمام بشبكات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق العدالة الإقليمية بناءا على الفجوات التنموية داخل المحافظات ، إذ سيتم استهداف القرى و المحافظات الأكثر احتياجا فى المرحلة القادمة .

كما نوهت السعيد إلى إهتمام خطة 2021/20  بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل ، يظهر ذلك جليا فى  مبادرة "حياة كريمة" ، إذ ارتفعت حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليار جنيه لتغطي اكثر من 500 قرية، ولتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من سكان الـ1000 قرية المستهدفة إلى نحو 56%.
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