وزيرة التخطيط توضح تعديلات الموازنة العامة للدولة بسبب كورونا

وزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة العام المالي الجديد أمام البرلمان.. 25% من جملة استثمارات الحكومة لمحافظات الصعيد.. تجهيز سيناريوهات مواجهة تداعيات كورونا.. و740 مليار جنيه استثمارات كلية