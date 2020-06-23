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برلمان

صلاح حسب الله: تكليف اللواء فوزي رمضان رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالحرية المصري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:29 م
صلاح حسب الله رئيس
صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى
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ماجدة بدوي
أصدر الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى قرار بتكليف السيد اللواء دكتور فوزى رمضان محمد رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس مؤكدا أهمية تولى اللواء د فوزى رئاسة هذه اللجنة داخل الحزب لما له من خبرات متعددة داخل القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وقال " حسب الله " فى تصريح له أنه اتفق مع اللواء دكتور فوزى رمضان محمد بعد سلسلة من ندوات التوعية بحضور كوادر وشباب الحزب والمواطنين بكل مايتعلق بالأوضاع الراهنة واستعراض الدور المهم الذى يقوم به صقور وبواسل قواتنا المسلحة فى حفظ الأمن والاستقرار وتأمين الحدود المصرية ومواجهة ظاهرة.

تجدر الإشارة إلى ان اللواء دكتور فوزى هو لواء سابق بسلاح المشاة والنائب السابق لمدير الكلية الحربية وحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى، والحاصل على نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية من السيد رئيس الجمهورية وشهادة تقدير وزارة الدفاع المصرية وشهادة تقدير من وزارة الدفاع الأمريكية.
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