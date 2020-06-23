صلاح حسب الله: تكليف اللواء فوزي رمضان رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بالحرية المصري

أصدر الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى قرار بتكليف السيد اللواء دكتور فوزى رمضان محمد رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس مؤكدا أهمية تولى اللواء د فوزى رئاسة هذه اللجنة داخل الحزب لما له من خبرات متعددة داخل القوات المسلحة المصرية الباسلة.





وقال " حسب الله " فى تصريح له أنه اتفق مع اللواء دكتور فوزى رمضان محمد بعد سلسلة من ندوات التوعية بحضور كوادر وشباب الحزب والمواطنين بكل مايتعلق بالأوضاع الراهنة واستعراض الدور المهم الذى يقوم به صقور وبواسل قواتنا المسلحة فى حفظ الأمن والاستقرار وتأمين الحدود المصرية ومواجهة ظاهرة.



