خالد عبد الغفار: إجراءاتنا الاحترازية على أعلى مستوى.. ولكل جامعة حرية تحديد موعد الامتحان

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن المجلس قام بدراسة كافة الاستعدادات لإجراء الامتحانات أول يوليو، والإجراءات الاحترازية على أعلى متسوى.









وأضاف وزير التعليم العالي ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة اون اى تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، أن الفترة المقبلة ستشهد التحضير لأعمال الامتحانات وتشكيل لجان والكنترول والجداول، مضيفًا : "سنترك لكل جامعة وكلية وضع جدول الامتحانات بالشكل الذي يتماشي معها".









وأوضح أنه يوجد 700 ألف طالب في السنوات النهائية، ما بين الجامعات الخاصة والحكومية والأزهرية، مضيفًا: "عاملين إجراءات احترازية كاملة لاستيعاب هذا الكم الكبير، والمدن الجامعية مؤمنة بشكل كبير لدرجة طالب أو طالبين في كل غرفة".









وفيما يتعلق بأزمة الدبلومة الأمريكية، الـ"سات"، قال: "المجلس الأعلى للجامعات وضع ضوابط خاصة، تتضمن الدراسة لـ 3 سنوات، وحد أدني في الدرجات، ولها نظام معين للقبول".









وكشف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن العام الدراسي القادم من المتوقع ألا يكون قبل بداية أكتوبر المقبل.









وأكد أن أرقام إصابات كورونا آخر فترة يتم البناء عليها وتوقع الإصابات المستقبلية بناء على علوم البيانات التي تعتمد على الماضي والحاضر والتوقعات و أن علوم البينات المتغيرة الديناميكية لا تتوقف على تحليل يوم معين.



