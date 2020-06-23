90 دقيقة .. أسامة كمال ينضم رسميا إلى قناة المحور





وقال الدكتور حسن راتب، في بيان له، إن رسالة قناة المحور تجاه المجتمع وفكر إدارتها يعتمد على مفهوم الأسرة بالإضافة إلى تعظيم الدور الاجتماعي والقيمة على الجدوى الاقتصادية.





ولفت الدكتور راتب الى أن انضمام الدكتور أسامة كمال إلى القناة يعد إضافة قوية ليس فقط لبرنامج ٩٠دقيقة ولكن للقناة ككل، من خلال الاستفادة من خبراته المتراكمة في مجال الإعلام من أجل صنع محتوى إعلامي متنوع وراقي.





من جانبة أبدى الإعلامي أسامة كمال، سعادته بانضمامه لأسرة قناة المحور لتاريخها الكبير وللعلاقة المتميزة التي تجمع بينه وبين د .حسن راتب.