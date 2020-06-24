برلماني: مصر لديها مخزون من المواد البترولية ولن تتأثر بالزيادة العالمية

لأكثر من 2 بالمائة، وزادت عقود خام برنت القياسي العالمي في جلسة التداول 89 سنتًا، أو 2.1%، لتسجل عند التسوية 43.08 دولارًا للبرميل.

وكان ذلك بعد أن

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 90 سنتًا أو 2.3%، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولارًا للبرميل، وتلقت الأسعار دعما من بيانات أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، وهو مؤشر إلى الإمدادات مستقبلا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.





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