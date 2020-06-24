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حوادث

القبض على 10 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالعملة بدمياط

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:04 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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زينب الزغبي
ألقت الرقابة الادارية  على تشكيل عصابي  مكون من أكثر من 10 أشخاص من عدة محافظات تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون. 

ومن بين المتهمين فى تلك الشبكة اثنان أصحاب شركات صرافة بمدينة دمياط وثالث مستورد يقوم بتبديل العملات الأجنبية منهما.

كانت قد وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الادارية تفيد  بقيام تشكيل عصابى من عدة محافظات بينهما دمياط وبورسعيد والدقهلية يقومون بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، وتم تشكيل فريق من الرقابة الإدارية بالمحافظات المذكورة ولجنة من البنك المركزى لضبط المتهمين وجرد الدفاتر الخاصة بشركات الصرافة المتورطة فى الأمر. 
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وبعد رصد افراد التشكيل تمكن رجال الرقابة الإدارية بدمياط من ضبط كلا من ا. ك صاحب شركة صرافة بشارع التحرير وط. ا صاحب شركة صرافة بشارع الجلاء بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه.

تم ضبط المتهمين وبتفتيش مقار إدارتهم للنشاط، والذى أسفر عن ضبط العديد من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة. حيث ضبط بمقر شركة الأول 150 الف دولار و650 الف جنيه مصرى بشقته بمدينة رأس البر وضبط بشركة المتهم الثانى 50 الف دولار. كما تم ضبط مستورد اخشاب قشرة شهير يقوم بتبديل العملات الأجنبية منهم لتسهيل أعمال تجارية واستيرادية.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم واحالتهم للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة .
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