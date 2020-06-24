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توك شو

أخبار التوك شو.. الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية.. القبض على طلبة صورة الغش الجماعي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:11 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الثلاثاء، من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحدى  الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا .

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المحليات مسئولة عن عملية تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفتح المقاهي بنسبة 25%، أو أى منشأة سيتم فتحها.

قال  المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تخفيض أعداد الموظفين ما زال ساريًا ولكن الاختلاف الوحيد، أنه منح كل وزير سلطة تجديد الأعداد في كل مؤسسة.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن هناك اشتراطات عامة لفتح المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات المرخصة من الادارة المحلية وسبقوم أصحاب هذه المشروعات بالتوقيع علي شروط لعودة العمل .

أعلن الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة،  استمرار تعليق فتح الأضرحة للحفاظ على حياة وصحة المصليين .

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم التحقق من الصورة المتداولة حول قيام بعض الطلبة بالغش وتسريب الامتحان.

علق اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر ، على فيديو إصابة شاب فى استعراض لسيارات بالغردقة خلال حفل زفاف، قائلًا:"أول ما شفت الفيديو وأبلغت بيه كان الشباب كلهم مقبوض عليهم ومعمول ليهم محاضر بعد ١٥ دقيقة ..وأنا قلت ليهم قلت ليم كملوا الزفة فى النيابة ".

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