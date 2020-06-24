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اقتصاد

وزيرة التخطيط: الدولة تحركت سريعاً لدعم مشكلات المشروعات الصغيرة في ظل كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:38 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى ظل أزمة كورونا.

أضافت وزيرة التخطيط، في تصريحات لها اليوم، أن صدمة جانب "العرض" تعد أحد أبرز التحديات التى  تواجهها هذا النوع من الشركات، إذ يظهر جلياً انخفاض في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض الأعمال الصحية .

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وأشارت هالة السعيد، إلى تحرك الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.

ولفتت السعيد إلى أن عدد المنشآت القائمة من هذه المشروعات بلغ نحو 1,7 مليون منشأة تمثل نحو 44,6% من إجمالي عدد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص.

وأوضحت: كما يصل عدد العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر إلى نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
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