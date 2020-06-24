وزيرة التخطيط: الدولة تحركت سريعاً لدعم مشكلات المشروعات الصغيرة في ظل كورونا





أضافت وزيرة التخطيط ، في تصريحات لها اليوم، أن صدمة جانب "العرض" تعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها هذا النوع من الشركات، إذ يظهر جلياً انخفاض في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض الأعمال الصحية .





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وأشارت هالة السعيد، إلى تحرك الحكومة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه فأقل عن مشحونات ما قبل 1/7/2019، وذلك دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب.





ولفتت السعيد إلى أن عدد المنشآت القائمة من هذه المشروعات بلغ نحو 1,7 مليون منشأة تمثل نحو 44,6% من إجمالي عدد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص .



