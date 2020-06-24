حكايات من زمن فات.. بليغ حمدي يكشف حقيقة شرط مرسي جميل عزيز لكتابة سيرة الحب لـ أم كلثوم

كشف الملحن بليغ حمدي ، في حوار أجري معه في أواخر السبعينيات ونشر في كتاب "حوارات حسين قدري" الصادر منذ ست سنوات عن دار يسطرون للنشر والتوزيع، كواليس اشتراط مرسي جميل عزيز على أم كلثوم عدم التدخل في كلمات أغنية "سيرة الحب"، الذي كتبها لها، وفرض عليها أيضا عدم تدخل الملحن فيها، حيث إن أم كلثوم كان معروفا عنها أنها تعدل على بعض كلمات الأغاني التي تغنيها.









وقال بليغ حمدي: "إذا كان مرسي جميل عزيز طلب هذا من أم كلثوم فمن المحتمل أن يكون هذا الكلام قد حدث بينه وبين كوكب الشرق شخصيًا، وقد أعطتني أم كلثوم كلام أغنية سيرة الحب، ولحنته دون أن أعرف أنه من تأليف مرسي جميل عزيز".









وأضاف: "لو كان في كلام الأغنية أي حاجة لم تعجبني لكنت قد طلبت من مرسي جميل عزيز أن يغيرها، إنما كلها كانت أعمال متكاملة ولم تكن في حاجة إلى أي تغيير لأن مرسي جميل عزيز شاعر عظيم، وقد لحنت له بعد ذلك لأم كلثوم أيضًا فات الميعاد، وألف ليلة وليلة".