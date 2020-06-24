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منوعات

فنان مصري يودع حظر كورونا بحفلات افتراضية على جدران المباني.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:24 ص
حفلة افتراضية لعبدالحليم
حفلة افتراضية لعبدالحليم حافظ
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أماني إبراهيم
قرر فنان شاب أن يخفف من حدة ساعات الحظر، على طريقته الخاصة، حيث شارك جيرانه، في قضاء أمسية، على أصوات الزمن الجميل، حيث جعل جدران العقار الذي يقطنونهم كان مناسب لإقامة «حفلة افتراضية».

محمد علام فنان بصري، يعتمد عمله على الوسائط المختلفة وأبرزها الفيديو والأفلام والصور المتحركة، اعتاد منذ بداية فترة الحظر على تجربة جهاز العرض (البروجيكتور) على جدران منزله، ليقضي أمسية ممتعة أو يستكمل دراسته من خلال العرض.

تجربة علام مع استخدام البروجيكتور في العرض ترجع إلى قبل عدة سنوات، وخطر بباله حينها أن يشاركها مع سكان الشارع حيث يسكن على جدران المباني، ولكن بسبب انشغاله المستمر لم ينفذها، ويقول علام لـ «صدى البلد»: "بشكل شخصي كنت بجرب البروجيكتور على الحائط عشان أشوف المساحة اللي قدامي عاملة ازاي".

فترة الحظر كانت ملهمة لـ علام، خاصة مع فترة البقاء الطويلة بالمنزل، فخطرت له فكرة العروض على المباني منذ بداية فترة الحظر، ولكن لم ينفذها بالفعل إلا قبل عدة أيام، وبدء بعرض امتد لمدة ساعة بالصوت والصورة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

"حسيت النتيجة مبهرة وشكلها حلو".. كان هذا وصف علام على أول عرض بمنطقة المنيرة، لم يعرف آراء المشاهدين بشكل مباشر، ولكن عرف انطباعهم من خلال امتلاء الشرفات بالسكان، "لو حد اعترض كان هيتكلم وكنت هوقف فورا".
 
نشر علام أول حفلة افتراضية على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ولقى حفاوة وتشجيعا على هذه الفكرة، كرر التجربة مرة ثانية بأغنية الأطلال لأم كلثوم لمدة ساعة وكان مهما بالنسبة له اختيار ما سيذيعه للجمهور "أم كلثوم والأغاني القديمة محبوبة للجمهور المصري" خاصة وأن معظم جيرانه من كبار السن.

فكر علام في إذاعة الحفلات الافتراضية في أماكن أخرى، وبالفعل عرض سهرة أخرى في منطقة فيصل "مكان يكون فيه شباب وفئات عمرية مختلفة"، كل هذا بدون خطة او ترتيب مسبق، ويقول علام أن هذا المشروع كان بهدف التسلية وتجربة اجتماعية تفيد دراسته.

الحظر سينتهي يوم السبت المقبل؛ مما سيجعل علام لن يستمر في عرض الحفلات الافتراضية، "لأن مفيش سبب، وكان هيبقى كويس لو اتعمل من فترة، وكانت تجربة لطيفة" كما قال لـ «صدى البلد».

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فنان مصري يودع حظر كورونا بحفلات افتراضية على جدران المباني.. فيديو
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